FC Köln: Neue Absage vor dem OVG, Baupläne für Trainingszentrale stecken im Sand

Der FC Köln hat erneut einen Rückschlag erlitten, als das Oberverwaltungsgericht (OVG) die entscheidende Verhandlung kurzfristig absagte. Die Begründung: Ein Gutachten der FC-Gegner zum Artenschutz im Kölner Grüngürtel.

Köln s Kampf um den dringend benötigten Ausbau der Trainingszentrale am Geißbockheim nimmt immer skurrilere Formen an und scheint zu einem nie enden wollenden Unterfangen zu werden.

Jetzt wurde der FC erneut brutal ausgebremst, die entscheidende Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster (OVG) kurz vor knapp abgesagt. Der Grund sorgt für Fassungslosigkeit hinter den FC-Kulissen. Bosse um Geschäftsführer Philipp Türoff und Präsident Jörn Stobbe (60) waren zuversichtlich, dass das seit über einem Jahr erwartete OVG-Urteil an diesem Donnerstag endlich zugunsten des Vereins ausfallen und die Bau-Bemühungen endgültig vorantreiben würde. Man hoffte auf eine Vorentscheidung und kassierte erneut eine deftige Klatsche.

Keine 24 Stunden vor der angesetzten OVG-Verhandlung sagte das Gericht den Termin am Mittwoch nämlich völlig überraschend ab. Begründung: "Am heutigen Nachmittag ist eine Stellungnahme der Antragsteller zu Artenschutzfragen eingegangen, die weitere Aufklärung erfordert.

". Konkret: Die FC-Gegner vom BUND NRW und der Bürgerinitiative "Grüngürtel für alle" hatten kurzfristig ein neues Gutachten eingereicht. Dabei geht es erneut um den Artenschutz im Kölner Grüngürtel – konkret um Libellen, Tagfalter und Grashüpfer. Das OVG will dieses Gutachten prüfen.

Wann ein erneuter Verhandlungs-Termin angesetzt wird, steht in den Sternen. Grashüpfer blockieren Kölns Geißbockheim-Ausbau. Ein erneuter Rückschlag für den Bundesligisten, der seit inzwischen 12 Jahren (! ) um das Bauprojekt kämpft.

Die ursprüngliche Planung sah den Bau eines Nachwuchsleistungszentrums direkt am Geißbockheim vor, sowie den Neubau von Trainings- und Kleinfeld-Plätzen auf der benachbarten Gleueler Wiese im Kölner Grüngürtel. Aufgrund der Klagen hatte das OVG in Münster bereits 2022 ein erstes Urteil (gegen den FC) gesprochen , das im April 2024 dann aber vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einkassiert und zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen wurde. Diese Entscheidung lässt jetzt weiter auf sich warten.

Heißt für den FC, dass auch ein ohnehin schon optimistischkaum noch zu halten sein dürfte. Mehr noch: Der Verein muss nun genau überlegen, ob nach ohnehin schon verschenkten Jahren inzwischen nicht ein Schlussstrich angesagt ist. Das Ursprungs-Projekt auf der Gleueler Wiese zumindest scheint zum Scheitern verurteilt zu sein und Köln wäre wahrscheinlich gut beraten, stattdessen das längst mit der Stadt vereinbarte Projekt zu unterstützen





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