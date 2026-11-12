FC Köln: Rekord-Umsatz von 194,3 Millionen Euro sichert Zukunft

Der FC Köln erzielt mit 194,3 Mio. Euro einen neuen Umsatzrekord. Das Eigenkapital steigt auf über 30 Mio. Euro, was den Bau eines Leistungszentrums und Winter-Transfers ermöglicht.

Der 1. FC Köln präsentiert sich finanziell in einer Stärke, die selbst die ambitioniertesten Erwartungen übertroffen hat. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 verzeichnete der Verein einen historischen Umsatzrekord von 194,3 Millionen Euro. Dieser Wert liegt deutlich über den Erlösen der Super-Saison 2022/23, in der der Klub unter der Leitung von Ex-Trainer Steffen Baumgart das Achtelfinal der Conference League erreichte. Der Unterschied zum Vorreferenzwert beträgt rund 20 Millionen Euro.

Finanzielle Stabilität trotz sportlicher Herausforderungen

Die kluge Personalpolitik zeigt bereits Wirkung. Der Verkauf des Nationalspielers Said El Mala im vergangenen Sommer wurde bewusst nicht getätigt, obwohl zahlreiche Interessenten vor Ort waren. Diese Entscheidung zahlt sich nun aus, da der Klub auch ohne diese Mega-Millionen-Einnahme blendet. Der Gewinn belief sich auf 3,1 Millionen Euro. Damit sicherte der FC zum vierten Mal in Folge ein positives Jahresergebnis. Zusätzlich wuchs das Eigenkapital auf mehr als 30 Millionen Euro.

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Diese Solidität ist kein Zufall, sondern Ergebnis strukturierter Maßnahmen. Finanzboss Philipp Türoff erklärte, dass die positiven Entwicklungen der eigenen Vermarktungsaktivitäten sowie Transfererlöse wesentliche Treiber waren. Ergänzt wurden diese Einnahmen durch zusätzliche Merchandising- und Catering-Geschäfte. Die Mitgliederbasis wächst ebenfalls rasant. Zum Stichtag 1. November 2026 zählt der Verein 176.165 Mitglieder.

Winter-Transfers und Nachwuchs-Investitionen

Die finanziellen Reserven spielen insbesondere in der aktuellen sportlichen Lage eine entscheidende Rolle. Trotz des Platz 15 in der Liga verfügt der FC im Winter über ausreichende Mittel für strategische Verstärkungen. Ein dringendes Problem ist das Langzeit-Aus von Top-Stürmer Thijs Dallinga. Sportboss Thomas Kessler aktiviert daher sofort den Markt für einen neuen Spitzenstürmer.

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Kessler favorisiert zunächst eine Leihe, sieht sich aber in der Lage, eine optionale Kaufoption wahrzunehmen. Diese Flexibilität resultiert direkt aus der starken Bilanzlage. Die Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Bundesligisten wird dadurch gestärkt. Die Verfügbarkeit von Liquidität ermöglicht es dem Verein, auf unerwartete Marktentwicklungen flexibel und kraftvoll zu reagieren.

Förderung des eigenen Nachwuchses

Langfristig ist die finanzielle Grundlage jedoch noch wichtiger als kurzfristige Transfermaßnahmen. Sie ebnet den Weg für den Bau eines neuen Nachwuchs-Leistungszentrums. Dieses Projekt war für das kommende Frühjahr geplant und stand lange vor offenen Fragen. Durch das gewachsene Eigenkapital sind die Finanzierungsmöglichkeiten nun gesichert.

Die Banken zeigten sich überzeugt von der Solvenz des Klubs. Insgesamt handelt es sich um ein 60-Millionen-Projekt. Der FC trägt davon nur zwanzig Prozent direkt aus eigener Kraft. Dies entlastet die laufenden operativen Kosten erheblich. Die Investition dient der langfristigen Nachhaltigkeit und der Sicherung des deutschen Talentnachwuchses für den traditionsreichen Verein.

Internationale Positionierung und Zukunftsausblick

Die Zahlen der vergangenen Monate positionieren den FC in einer historischen Perspektive. Der Verein ist nach eigenen Angaben der viertgrößte investorenfreie Fußballverein der Welt. Nur River Plate mit circa 353.000 Mitgliedern, Boca Juniors mit circa 283.000 und Schalke 04 mit circa 220.000 übertreffen ihn in dieser Kategorie. Dieser Status unterstreicht die massive Unterstützung durch die Fans.

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Die Präsentation der Zahlen erfolgte exakt zehn Tage vor der großen Klub-Sitzung. Diese findet am 22. November in der Kölner Messe statt. Sie markiert den offiziellen Abschluss der Berichterstattung für die Mitglieder. Die finanziellen Signale senden dabei eine klare Botschaft an die Community. Der Verein ist auf dem besten Weg, auch sportlich wieder an die Spitze zurückzukehren.