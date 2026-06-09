FC Köln sichert sich Simpson-Pusey: Finanz-Coup mit Millionen-Ersparnis

Der 1. FC Köln verpflichtet Jahmai Simpson-Pusey fest von Manchester City. Durch eine kluge Vertragsgestaltung spart der Verein Millionen. Der 20-Jährige unterschreibt bis 2030.

Der 1. FC Köln hat mit Jahmai Simpson-Pusey seinen Wunschspieler für die Innenverteidigung verpflichtet und dabei ein finanzielles Meisterstück hingelegt. Der 20-jährige Engländer, der zuvor von Manchester City an die Geissböcke ausgeliehen war, unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis zum 30.

Juni 2030. Nach Informationen von Sky und BILD gelang Sportboss Thomas Kessler ein Coup, indem er die ursprünglich ausgehandelte Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro verstreichen ließ und stattdessen einen neuen Poker um den Abwehrspieler eröffnete. Am Ende einigte man sich auf eine Ablösesumme von lediglich fünf Millionen Euro - eine Ersparnis von drei Millionen im Vergleich zur Option.

Zudem verzichtete Manchester City auf eine Rückkaufklausel, sicherte sich jedoch eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf. Simpson-Pusey war nach seinem Leihwechsel im Winter 2024 auf Anhieb eine tragende Säule in der Kölner Defensive. Trainer René Wagner schätzt besonders seine Qualitäten im Spielaufbau, das taktische Verständnis und die Ausbildung auf der Insel. In der entscheidenden Phase des Abstiegskampfes verdrängte der Youngster sogar den zehn Millionen Euro teuren Rav van den Berg aus der Startelf und absolvierte zehn Partien von Beginn an.

Seine Leistungen waren mit ein Grund, warum der FC den Klassenerhalt schaffte. Wagner hatte Simpson-Pusey zwar am 33. Spieltag wegen einer Verspätung vor dem Spiel gegen Heidenheim kurzzeitig suspendiert, doch das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler ist ungetrübt. Der Coach setzt weiterhin große Stücke auf den Innenverteidiger.

Mit der festen Verpflichtung von Simpson-Pusey ist die Kölner Defensive für die kommende Spielzeit gerüstet, doch Wagner plant noch einen weiteren Neuzugang in der Abwehrzentrale. Gesucht wird ein erfahrener, kopfballstarker Innenverteidiger mit linkem Fuß, der das Abwehrsystem ergänzen soll. Der Konkurrenzkampf zwischen Simpson-Pusey und van den Berg verspricht Spannung, denn beide wollen den Stammplatz neben dem Neuzugang erobern. Die Kölner Verantwortlichen haben mit diesem Transfer nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich ein Ausrufezeichen gesetzt.

Die eingesparten Millionen können nun in weitere Verstärkungen investiert werden. Simpson-Pusey selbst freut sich auf die neue Herausforderung und möchte sich langfristig beim FC etablieren. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich der talentierte Engländer in der Bundesliga weiterentwickeln wird





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