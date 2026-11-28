FC Köln feiert 5:0-Sieg gegen Elversberg, Schalke verliert 1:8 in Paderborn und Union Berlin verliert 1:2 in Mainz. Details zu den Ergebnissen.

Am Samstagnachmittag des elften Spieltags der Fußball-Bundesliga präsentierte sich die Tabellenlage bei den drei Traditionsvereinen FC Köln, FC Schalke 04 und Union Berlin als extremes Kontrastprogramm. Während der 1. FC Köln nach fünf sieglosen Partien in Folge mit einem klaren 5:0-Sieg gegen den Aufsteiger 1. FC Kaiserslauter (Elversberg) einen entscheidenden Befreiungsschlag feiert, herrscht bei den Königsblauen von Schalke 04 nach einer katastrophalen 1:8-Niederlage bei Mitaufsteiger SC Paderborn höchste Alarmbereitschaft. Auch Union Berlin verpasste im Krisen-Duell bei Eintracht Mainz die Chance auf einen wichtigen Punktgewinn und verliert sogar noch 1:2.

Mariu Bülter bestimmt das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslauter

Der FC Köln feiert endlich wieder Erfolge, nachdem Trainer René Wagner (38) und seine Mannschaft in der vergangenen Woche in München noch knapp einen 1:1-Punktgewinn ergaunert hatten, aber insgesamt unter Druck standen. Am Samstag zeigte Stürmer Mariu Bülter (33), dass er in einer fantastischen Trainingswoche war und die Aufmerksamkeit komplett auf sich zog. Er stiehlt dem neuen Traum-Duo des FC, dem 19-jährigen Mikey Moore und dem 20-jährigen Said El Mala, die Show, indem er ein Dreierpack erzielt wird und bei seiner Auswechslung in der 73. Minute als Fußballgott verabschiedet wird.

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Bülters Dominanz begann bereits in der 8. Minute, als er eine Flanke von Jakov Sosa mit dem Kopf zum 1:0 einnetzte und damit die frühe Führung des FC besorgte. Das 3:0 fiel in der 39. Minute nach einer perfekten Kopie des ersten Tores: Wieder von der linken Seite, wieder Sosa-Flanke und wieder ein Kopfball von Bülter. In der zweiten Halbzeit erhöhte der 33-Jährige auf 4:0, indem er aus rund 30 Metern traf, nachdem der Elversbergs-Keeper Kristof aus dem Kasten eilte und den Ball nur ablenken konnte.

Die Torvorlagen für Bülter und die anderen Treffer kamen teils von seinen jungen Kollegen. In München hatte Bülter noch Mikey Moore seinen ersten Bundesliga-Treffer aufgelegt, jetzt revanchierte sich das Top-Talent beim 2:0 vor dem Tor von Said El Mala (16.). Mit diesem knallharten Sieg kann auch Trainer René Wagner aufatmen, denn er hat in Köln erstmal für Ruhe gesorgt und sichert sich damit die vorläufige Sicherheit um seinen Job. Die Bosse hatten nach dem Punkt in München ihre Forderung direkt noch einmal platziert.

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FC Schalke 04: Offensive nicht bundesligatauglich und Abwehr stümpern

Bei FC Schalke 04 hingegen droht die Stimmung komplett zu kippen, da die Königsblauen bei Mitaufsteiger SC Paderborn komplett untergehen und sich mit einer 1:8-Niederlage blamieren. Dies ist die neunte Partie in Folge, in der Schalke auf einen Sieg wartet, inklusive Pokalspielen. Die offensive Ausrichtung des Teams, das nach elf Spieltagen erst sechs Tore erzielt hat, ist schlichtweg nicht bundesligatauglich, und jetzt fängt auch noch die Abwehr an, massive Fehler zu machen.

In der 21. Minute verlängerte Scheller per Kopf eine Freistoß-Flanke von Obermaier, und am Ende drückte Jano ter Horst die Kugel zur 1:0-Führung für Paderborn über die Linie. Dann tanzt Stefano Marino nach Vorlage von Steffen Tigges durch die Schalke-Abwehr und erhöht auf 2:0 (39.). Noch vor der Pause stellte Marino auf 3:0, machte mit seinem Doppelpack alles klar (45.+4). Bitter war für Schalke, dass kurz zuvor Edin Dzeko, der erstmals seit fünf Spieltagen wieder in der Startelf stand, die XXL-Chance zum 1:2 vergab, ähnlich wie Adamu nach nur zwei Minuten.

Nach der Pause setzte sich das Bild nicht, sondern verschlechterte sich: Innerhalb von zwei Minuten trafen Tigges (55.) und Marino (57.), schraubten die Anzeigentafel auf 5:0 hoch. Deniz Zeitler stellte sogar auf 6:1 (73.). Und damit noch nicht genug: Gabriel Vidovic besorgte per Foul-Elfmeter auch noch das 7:1 (85.). In der Nachspielzeit erzielte Felix Götze das 8:1 (90.+6). Immerhin erzielte Adil Aouchiche in der 59. Minute Schalkes sechstes Ligator, doch das rechtfertigt die katastrophale Leistung nicht.

Union Berlin verpasst Millimeter-Sieg und Trainer Mauro Lustrinelli unter Druck

Union Berlin kann den Millimeter-Sieg nicht feiern, da die Köpenicker im Krisen-Duell in Mainz eine 1:0-Führung verspielen und am Ende sogar 1:2 verlieren. Kurz vor Schluss trifft Phillip Tietz erst zum Ausgleich (85.), und in der Nachspielzeit dreht Anthony Caci mit seinem Tor zum 2:1 die Partie (90.+2). Damit verpasst Union-Trainer Mauro Lustrinelli (50) den so wichtigen Sieg, der für ihn ein Job-Endspiel war, nachdem er mit nur einem Ligasieg bisher mächtig wackelt.

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Es schien zunächst, als würde Union den Sieg holen, als in der 37. Minute die Ecke von Imeri Haberer am kurzen Pfosten mit dem Kopf verlängerte. Der Ball ging an den rechten Innenpfosten und prallte von dort millimetergenau über die Linie. Mainz-Keeper Zentner hielt den Ball, doch die Tor-Uhr von Schiri Gerach brummte und bestätigte das Tor. Kurz vor Schluss drehte Mainz dann aber noch das Spiel und entreißt Union so den Sieg, was die Krise bei den Köpenickern weiter verschärft.

Konsequenzen für die Vereine und Ausblick auf die nächsten Spiele

Für den FC Köln bedeutet der 5:0-Sieg gegen den Aufsteiger 1. FC Kaiserslauter (Elversberg) nicht nur drei Punkte, sondern vor allem eine psychologische Wende. Trainer René Wagner betonte, dass die Bosse Konstanz fordern, um das Ende der Achterbahn-Saison einzuleiten, in der bisher auf jedes Erfolgserlebnis sofort der nächste Dämpfer folgte. Sport-Boss Thomas Kessler sieht zwar viele Chancen in den nächsten Spielen, betont aber, dass diese genutzt werden müssen.

Bei FC Schalke 04 dürften die guten Ansätze gegen Hoffenheim (1:2) und Stuttgart (0:0) durch das Debakel in Paderborn längst vergessen sein. Statt Ergebnisse zu liefern, um die Krise endlich zu beenden, herrscht nun wirklich Alarm. Die defensive Schwäche und die offensive Minderwertigkeit werden in den kommenden Wochen intensiv analysiert werden müssen, um den Siegesfluch zu brechen.

Für Union Berlin bleibt die Situation angespannt. Der verpasste Sieg gegen Mainz ist ein weiterer Schlag für die Moral im Team und für Trainer Mauro Lustrinelli. Die kommenden Spiele werden entscheidend dafür sein, ob Union die Talfahrt stoppen kann oder ob der Druck auf das Trainergespann noch weiter zunimmt. Die Liga bleibt spannend, da die Unterschiede zwischen den Tabellenplätzen oft nur an Millimetern liegen.