Der FC Köln hat den seit 14 Jahren verwendeten Klub-Slogan "Spürbar anders" offiziell entfernt. Nach Bekanntgabe durch die Vereinsführung werden die Buchstaben am Stadion entfernt, ohne neuen Leitspruch.

Der FC Köln hat den seit über einem Jahrzehnt verwendeten Slogan "Spürbar anders" vom Stadion removed. Die Vorstandskirche des Bundesligisten hatte die Auflösung des bekannten Marketing-Slogans am vergangenen Sonntag auf der Mitgliederversammlung offiziell verkündet. Innerhalb weniger Stunden nachdem Marketing-Chef Philipp Liesenfeld die Entscheidung kommuniziert hatte, begannen technische Mitarbeiter mit der praktischen Umsetzung.

Physische Entfernung der Buchstaben

Noch am Montag, also weniger als 24 Stunden nach der Ankündigung, entfernte das Stadion-Team die markanten roten Schriftzüge. Der Prozess startete an der prominenten Fassade des Geißbockheims in der Nähe der Restaurant-Terrasse. Die Extra-großen Buchstaben wurden einzeln vom Untergrund gelöst, wobei der Vorgang direkt unterhalb des vereinsinternen Logos begann. Dieser visuelle Schritt markiert das formelle Ende der Kampagne, die viele Fans als Teil der Stadion-Ästhetik wahrgenommen haben.

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Kritik der Ultras und Geschichte des Slogans

Der Begriff "Spürbar anders" war über einen Zeitraum von 14 Jahren extrem erfolgreich im kommerziellen Einsatz. Trotz dieser Erfolgsgeschichte stieß die Phrase bei einem großen Teil der Fansupporter, insbesondere bei den sogenannten Ultras, auf breite Ablehnung. Ein zentraler Kritikpunkt war die Herkunft des Slogans, da er ursprünglich nicht von der Basis entwickelt, sondern von einer externen Werbeagentur kreiert wurde. Diese Distanz zur eigenen Fan-Kultur führte dazu, dass der Leitspruch schon lange als problematisch galt.

Umsetzung des Wahlkampfversprechens

Die aktuelle Auflösung stellt die Umsetzung eines Versprechens aus dem vergangenen Jahr dar. Der amtierende Vorstand hatte bei den letzten Wahlen das Ziel formuliert, den umstrittenen Slogan einzustampfen. Die Mitglieder sprachen sich klar für diese Richtung aus, was den administrativen Druck auf die Geschäftsleitung erhöhte. Die rasche Ausführung nach der Bekanntgabe demonstriert die Priorität, die die Vereinsführung diesem Punkt beimisst.

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Offenheit bezüglich zukünftiger Kommunikation

Es gibt aktuell keine konkreten Pläne für einen Nachfolger. Der Klub hat bewusst darauf verzichtet, bereits jetzt einen neuen Marketing- oder Werbeslogan vorzustellen. Die Vorstandsmitglieder haben signalisiert, dass jede zukünftige Entscheidung über eine solche Kommunikation sorgfältig abgewogen werden muss. Eine spontane Übernahme einer neuen Phrase wird nicht erwartet, da der Fokus aktuell auf der Bereinigung der bestehenden Strukturen liegt.

Planungen und zukünftige Schritte

Präsident Jörn Stobbe, 61 Jahre alt, betonte in öffentlichen Aussagen, dass die Notwendigkeit eines neuen Leitmotivs gemeinsam mit den Gremien und den Mitgliedern diskutiert werden muss. "Ob wir so etwas brauchen, werden wir mit den Gremien und unseren Mitgliedern entscheiden", sagte Stobbe und verwies auf den demokratischen Prozess. Die physische Entfernung an weiteren Stellen des Geißbockheims läuft parallel dazu weiter, auch wenn die Trikots und die Kernstrategien schon länger frei von dieser Phrase sind. Die vollständige Sättigung der Stadion-Infrastruktur wird in den kommenden Tagen abgeschlossen sein.