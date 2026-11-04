Mikey Moore scheitert in Köln mit Toren und Vorlagen. Trainer René Wagner und Sportdirektor Thomas Kessler stehen unter Druck, da die Leihe von Tottenham Hotspur keinen Erfolg zeigt.

Mikey Moore traf Ende August mit dem FC Köln auf die erste Aufgabe, die er sich als Leihspieler von Tottenham Hotspur gesetzt hatte. Der 19-Jährige wollte nach Köln kommen, um die Abwehr der Bundesliga -Mannschaft zu stärken und den direkten Abstieg zu verhindern. Zugleich nutzte er diese Chance für eine intensive Eigenwerbung. Sein übergeordnetes Ziel besteht darin, durch überzeugende Auftritte in der deutschen Liga die Grundlage für einen Durchbruch in der Premier League im kommenden Jahr zu schaffen. Die ersten Monate in Deutschland haben diese ehrgeizigen Pläne jedoch nicht erfüllt.

Fehlende Torgefahr im Angriff

Bisher verzeichnete Mikey Moore statistisch keine Treffer und auch keine direkten Torvorlagen für seine Mitspieler. Er hat sich nicht als Stammspieler etablieren können und zeigt keine erkennbare positive Entwicklung im Spielverlauf. Beobachter fragen sich derzeit, ob der englische Offensivspieler unter zu viel persönlichem Druck steht. Die anfängliche Euphorie über die Verpflichtung hat sich in große Enttäuschung verwandelt. Von einem spielerischen Unterschiedsmann, der Spiele für sich und seine Mannschaft entscheiden kann, ist auf dem Platz bisher kaum etwas zu erkennen.

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Spekulation um Interne Regeln

Für den Transfer brach Sportchef Thomas Kessler mit einer internen Regel. Er holte den Spieler ohne eine vereinbarte Kaufoption für ein volles Jahr nach Köln. Thomas Kessler, der das Sport-Boss-Team anführt, war absolut von den Qualitäten von Mikey Moore überzeugt. Diese Überzeugung basiert auf der einzigartigen Biografie des jungen Engländers. Mit 16 Jahren und 277 Tagen wurde er zum jüngsten Spieler, der jemals für Tottenham Hotspur in der Premier League auflief. Solche Rekordzeiten unterstreichen das enorme Talent, das hinter dem aktuellen Dilemma steht.

Erfolge in Schottland und Testspielen

Die Kritik an der aktuellen Form ignoriert jedoch die vergangenen Erfolge des Spielers. Bei seinem vorherigen Leihklub, den Glasgow Rangers, erzielte er sieben Tore und bereitete vier weitere vor. Aufgrund dieser Leistungen wurde er zum besten jungen Spieler der schottischen Premiership gewählt. Auch kurz vor dem Wechsel nach Köln sorgte er in drei Pflichtspielen für Tottenham Aufsehen. Dabei erzielte er ein Tor und lieferte eine Vorlage in Pokal und Liga. Zudem traf er doppelt im Testspiel gegen den 1899 Hoffenheim.

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Trainer und Fans enttäuscht

Aktuell zeigt sich bei den letzten Spielen Ratlosigkeit und Ungeduld in den Reihen der Anhänger und Verantwortlichen. In der Liga war Mikey Moore beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt (0:1) und in Berlin (1:1) nicht in der Startelf gesetzt. Trainer René Wagner hatte direkten vor dem Spiel in Berlin einen humorvollen aber pointierten Kommentar abgegeben. Er meinte, dass eine Vorlage oder ein Tor von Mikey Moore noch auf seiner persönlichen Bingokarte stehen würde. Dies verdeutlicht, wie sehr sich die Verantwortlichen Ergebnisse von ihrem neuen Youngstar erhoffen.

Kritische Phase für die Offensive

Die schwachen Leistungen sind gefährlich für den FC Köln, da Mikey Moore als Kapitän der englischen U20-Nationalmannschaft als Spielmacher hätte glänzen sollen. Er sollte die Offensive der FC-Elf ankurbeln und die Offensive strukturieren. Vor allem sollte er die Tatsache überdecken, dass der FC für den flexibel einsetzbaren Jakub Kaminski keinen Ersatz geholt hat. Jakub Kaminski war 24 Jahre alt und spielt nun beim Benfica Lissabon. Bislang schlugen beide Faktoren negativ zu Buche. Die Mischung aus Frustration und Druck macht die aktuelle Situation für alle Beteiligten zu einer schwierigen Phase ohne klare Lösung.