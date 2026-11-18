Unterstützt von Thomas Kessler steht Trainer René Wagner unter Druck. Der FC Köln muss Punkte bei Bayern München und gegen Elversberg holen, um den Anschluss in der Tabelle zu halten.

Der FC Köln steht nach einer Reihe enttäuschender Ergebnisse massiv unter Druck. Trainer René Wagner, der das Amt im Frühjahr übernahm und im Sommer bestätigt wurde, sieht sich einer kritischen Phase gegenüber. Nach einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach Mitte Oktober mit 2:1 folgte eine Serie aus Unentschieden und Niederlagen, die die Position des 38-jährigen Coaches erschüttert.

Druck steigt vor wichtigen Saisonspielen

Die jüngsten Ergebnisse belasten das Team schwer. Ein 0:0 gegen Schalke und ein 1:1 bei Union Berlin sowie Niederlagen von 0:1 in Frankfurt und 1:2 gegen Bayer Leverkusen haben für enorme Spannungen gesorgt. Am Freitag tritt die Mannschaft von Trainer René Wagner beim Rekordmeister Bayern München an. Punkte sind für diese Partie nicht eingeplant. Nur eine starke Leistung könnte die Dynamik im Verein spontan verbessern.

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Im Anschluss daran steht am nächsten Spieltag das Spiel gegen Aufsteiger Elversberg an, das als wahrscheinlich entscheidend gilt. Die Vereinsbosse planen, nach dieser Phase beim FC Bilanz zu ziehen. Knapp ein Drittel der Saison ist dann gelaufen, da elf von 34 Ligaspielen absolviert sind. Aktuell belegt Köln als Tabellen-15. Platz mit neun Punkten.

Taktische Kritik und interne Rechnungen

Damit der FC Köln seine Position stabilisieren kann, sollten drei weitere Punkte aus den nächsten beiden Spielen hinzukommen. Dies entspricht der internen Kalkulation des Vereins. Sollte dieses Ziel verpasst werden, wird es für Trainer René Wagner sehr eng. Ihm wird vorgeworfen, dass der FC häufig mutlos aufläuft.

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Kritikpunkte sind zudem die zu wenigen kreierten Torchancen und das Fehlen einer Entwicklung in der Mannschaft. Die taktische Ausrichtung wird zunehmend hinterfragt, da die Erfolge in der jüngeren Vergangenheit nicht den Erwartungen entsprechen. Die Situation erfordert jetzt sofortiges Handeln seitens des Trainers und der Sportführung.

Thomas Kessler stärkt Wagner vorerst

Sportchef Thomas Kessler, 40 Jahre alt, hat seinen Trainer bisher immer gestärkt. Er unterstützt René Wagner weiterhin, sieht sich jedoch vor einer schwierigen Aufgabe. Steht der FC nach dem Spiel gegen Elversberg nicht besser da als aktuell, kann Kessler womöglich nicht länger an Wagner festhalten. Nicht anders war es im Frühjahr bei Vorgänger Lukas Kwasniok, 45 Jahre alt.

René Wagner holte in der bisherigen Saison neun Punkte aus neun Spielen. Viele im Verein halten dies für zu wenig. Er muss jetzt wieder um seinen Job zittern. Sollte eine Trennung nötig werden, ist der Verein gut aufgestellt. Im Falle eines Wechsels würde voraussichtlich ein neuer Trainer von außen kommen.

Namen und Kandidaten für die Nachfolge

Wunschkandidat wäre für viele Entscheider in den Vereinsgremien der ehemalige Frankfurter Erfolgstrainer Dino Toppmöller, 45 Jahre alt. Gewichtige Fürsprecher in Köln hat zudem Ex-FC-Spieler Christian Eichner, 43 Jahre alt, der zuletzt sechs Jahre beim Karlsruher SC tätig war. Zu den weiteren Kandidaten zählt der ehemalige Bremer Horst Steffen, 57 Jahre alt.

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Außerdem fällt der Name David Hubert, 38 Jahre alt. Der Belgier führt mit Union Saint-Gilloise die Tabelle in seiner Heimat an. Dort ist er seit einem Jahr im Amt. In dieser Saison kommt er auf einen überragenden Punkteschnitt von 2,64 Zählern pro Spiel. In der Europa League liegt sein Wert bei 2,5 Punkten pro Spiel.

Wirtschaftliche Stärke und Transferpläne

Für die größte Fantasie sorgt in Köln Toppmöller. Mit ihm hatte sich der FC bereits im Sommer beschäftigt. Das Gehalt von rund drei Millionen Euro pro Jahr wurde damals als zu hoch empfunden. Köln entschied sich daraufhin für Wagner weiter. Toppmöller ging zum französischen Champions-League-Klub RC Lens. Ein Missverständnis war die Ursache.

Mitte September war es zwischen den Parteien schon wieder Schluss. Ob Toppmöller dieses Mal zusagen würde, gilt als offen. Gespräche würde er nach BILD-Info nicht verweigern. Der FC Köln hat Ausstrahlung und ist wirtschaftlich gesund. Zuletzt wurde ein Rekordumsatz von 194,3 Millionen Euro ausgewiesen.

Das Eigenkapital beträgt über 30 Millionen Euro. Diese finanzielle Solidität gibt dem Verein Raum für mannschaftliche Verstärkungen. Im Winter soll im Angriff nachgelegt werden. Weitere Transfers wären möglich, sollte die Abstiegsgefahr groß sein. Die kommende Zeit wird entscheiden, wer das Ruder übernimmt und wie die Mannschaft die Krise bewältigt.