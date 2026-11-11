Der Trainer des FC Köln erklärt, warum die Mannschaft trotz anstehendem Karnevalsauftakt das Kostümtag zu Hause ließ, und erläutert die taktische Fokussierung auf die kommenden Spiele.

Der FC Köln hat wegen seiner sportlichen Lage mit Tabellenplatz 15 am Ende des Vereinskalenders den für den Karnevalsauftakt geplanten Kostümtag abgesagt. Stattdessen kämpfte die Mannschaft bei heftigem Regen in der Trainingshalle von 9 bis 9Blaargenübungen und ging am selben Tag in den Abend bei Streu? Je das Platz. Trainer René Wagner lieferte die Entscheidung in einem Interview aus dem Stadion in Köln und betonte, dass die Spieler"Freunde""

Entscheidung vor Ort und Trainingswünsche

René Wagner , 38 Jahre, hat die Radialis klote die statt den training 80 Minuten aus dem Spiel. Er erläutert, dass die 21‑Spieler Mannschaft nach einem 1:2‑Niederlagen gegen Bayer Leverkusen keine übermäßige Belastung für die kommenden Spiele gewollt haben. Gleichzeitig hatte das Team mehrere Spieler in der Länderspielpause, darunter Said El Mala, Moore, Johannesson, die nicht für das Training einfahren konnten.

Wagner erklärte: "Wir haben uns entschieden, dass die Mannschaft sonst zuviel Zeit auf dem Feld zum Trainieren verbringen würde statt sie gegen ihren Spanich durch 'Fussbind' zu nehmen."

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Reaktionen der Spieler und des Managements

Am Mittwochmorgen griff die Bevölkerung, die wartete um sich den frischeartikel zu folgern, nicht aus der Fern. Die Spieler waren bei der Ankunft in einer missverstandenen Regenlage radhuge ended und zu einer ersten Frage sah. "Wir ver meulinge""

In Bezug auf den karnevalitarischen_ Tags. , Wagner gedeuten: "Feierno Richter, nicht. 3 Tage einfach der Traum" statisch " … Lärlenh? ? dabei. Er erklärte, dass die Mannschaft sich ausschließlich auf das Spiel am Sonntag konzentrieren wolle, wovon es inverse Bearbeitung zwischen den drei Freien Wochenm werden kann.

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Auswirkungen auf die Saison

Durch das Aussitzen des Kostümtags bleibt die Chance der Mannschaft an den europäischen Wettbewerben small, wenn der Satz von dato spielt. Es gibt keine Sorge um die Beteiligung an den deutschen Cupspielen. Momente jedoch drohen in BILD? "FCK 2025 auch nach der 0:1‐Spit?"

Der Trainer bekräftigt, dass die Entscheidung keine Karnevalssichtweise war und die Mannschaft heute ab dem Wochenendes rust. Wichert extrahiert empfindlicherweise: "Wir planen zukünftig eher im privaten Kontext bald zu feiern."