FC Liverpool entlässt Arne Slot - Klopp-Kontakt sorgt für Spekulationen

Der FC Liverpool hat Trainer Arne Slot nach einer enttäuschenden Saison entlassen. Als Nachfolger werden Andoni Iraola und sogar Jürgen Klopp gehandelt.

Beim FC Liverpool endet die Ära von Arne Slot überraschend früher als geplant. Der Premier-League-Klub gab offiziell bekannt, dass der Niederländer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde.

Dabei hatte Slot die Reds in seiner ersten Saison noch zur englischen Meisterschaft geführt. Doch die aktuelle Spielzeit verlief deutlich enttäuschender: Liverpool landete am Ende nur auf Rang fünf und musste bis zum letzten Spieltag um die Qualifikation für die Champions League zittern. Vor allem die schwache Formkurve in den vergangenen Wochen wurde dem Trainer offenbar zum Verhängnis. Aus den letzten zehn Pflichtspielen holte Liverpool lediglich drei Siege.

Dazu kamen sechs Niederlagen und ein Unentschieden. Der letzte Erfolg gelang bereits Ende April gegen Crystal Palace. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits auf Hochtouren. Als heißester Kandidat gilt Bournemouth-Coach Andoni Iraola, der auch bei Bayer Leverkusen auf der Liste steht.

Der Spanier könnte nun stattdessen den Schritt an die Anfield Road wagen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein weiterer Name: Jürgen Klopp! Laut der britischen Zeitung The Sun soll Liverpool zuletzt Kontakt zum deutschen Erfolgscoach aufgenommen haben. Ob es dabei lediglich um einen Austausch ging oder tatsächlich über eine mögliche Rückkehr gesprochen wurde, ist bislang unklar.

Sogar Klubbesitzer John Henry soll nach Palma de Mallorca gereist sein, wo Klopp derzeit lebt. Der Deutsche hatte Liverpool zwischen 2015 und 2024 geprägt wie kaum ein anderer Trainer zuvor. Unter seiner Führung gewannen die Reds unter anderem die Premier League, die Champions League, den FA Cup, den League Cup und die Klub-WM. Eine Rückkehr Klopps gilt aktuell zwar als unwahrscheinlich, dennoch zeigt die Kontaktaufnahme, wie sehr die Liverpool-Verantwortlichen nach einer schnellen Lösung suchen.

Die Entlassung von Slot markiert einen Wendepunkt für den Verein, der sich nach einer durchwachsenen Saison neu aufstellen muss. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Die Fans hoffen auf einen namhaften Trainer, der das Team wieder in die Spitze der Premier League führen kann. Slot selbst hinterlässt ein gemischtes Erbe: Meistertitel in der ersten Saison, aber ein dramatischer Einbruch im zweiten Jahr.

Die Analyse der Gründe wird zeigen, ob es an der Taktik, der Mannschaft oder anderen Faktoren lag. Klar ist: Nach dem Slot-Aus steht Liverpool vor richtungsweisenden Entscheidungen - und vor einem spannenden Sommer. Die Vereinsführung muss nun rasch handeln, um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Die Kandidatenliste ist vielversprechend, aber die Wahl des richtigen Trainers wird über den Erfolg der kommenden Saison entscheiden





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