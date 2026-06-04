Der FC Liverpool hat Andoni Iraola als Cheftrainer verpflichtet. Der Spanier folgt auf Arne Slot und kommt nach drei erfolgreichen Jahren beim AFC Bournemouth, wo er den Klub zu historischem Erfolg führte. Liverpool hatte Slot nach einer enttäuschenden Saison mit nur Rang fünf entlassen, obwohl investiert wurde. Iraola äußerte sich begeistert über die neue Aufgabe.

Der FC Liverpool hat Andoni Iraola als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der 43-jährige Spanier tritt die Nachfolge von Arne Slot an, der nach einer enttäuschenden Saison den Verein verlässt.

Für Iraola ist dies der bisher größte Schritt in seiner Trainerkarriere, nachdem er drei erfolgreiche Jahre beim AFC Bournemouth absolvierte und den Klub zu einem historischen sechsten Platz sowie zur ersten Europa-Qualifikation führte. Bei seiner Vorstellung zeigte sich Iraola begeistert: Liverpool sei ein riesiger und besonderer Klub, der ohne viele Gründe anziehe. Die Vorsaison begann Liverpool furios mit fünf Siegen in Folge, verlor aber zunehmend an Stabilität trotz Investitionen von rund 481,35 Millionen Euro.

Am Ende reichte es nur zu Rang fünf und knapp zur Champions-League-Qualifikation, nachdem Slot in seiner ersten Saison noch die Meisterschaft gewonnen hatte. Slot selbst erklärte, er gehe mit vollem Vertrauen in die Zukunft und lobte die von den Spielern gelegten Fundamente. Die Entscheidung für Iraola folgt auf eine Saison, die die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Zwar startedete das Team unter Slot hervorragend, doch im weiteren Verlauf bröckelte die Leistung und die Mannschaftsveteranen schienen überfordert mit den Ansprüchen.

Die massiven Investitionen in den Kader sollten Liverpool dauerhaft an der Spitze etablieren, stattdessen kämpfte der Klub lange um die Champions-League-Teilnahme. Slot, der in seiner Debütsaison noch gefeiert wurde, musste nach dem Rückschritt gehen. Seine Abschiedsworte betonten die Stärke des von ihm hinterlassenen Fundaments und die Werte des Vereins. Iraola bringt体育馆 eine geprüfte Erfolgsbilanz vom AFC Bournemouth mit, wo er aus einem kleinen Klub einen europagierenden Kader formte.

Seine Spielphilosophie und Führungsstärke könnten genau die Impulse setzen, die Liverpool benötigt, um wieder konstant um Titel mitzuspielen. Der Verein hofft, mit der Verpflichtung des Spaniers die richtige Mischung aus Erfahrung und frischen Ideen gefunden zu haben. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie Iraola mit dem immensen Druck und den Erwartungen an der Anfield Road umgehen wird. Die Fans werden gespannt sein, ob er das Team schnell stabilisieren und die Investitionen in den Kader sinnvoll einbinden kann.

Seine ersten Äußerungen deuten auf großes Engagement und Respekt vor der historischen Stätte hin. Zusätzlich zu den sportlichen Aspekten markiert der Wechsel einen bedeutenden Karriereschritt für Iraola. Von einem Mittelfeldklub zu einem der traditionsreichsten und globalsten Vereine zu wechseln, unterstreicht seinen Ruf als aufstrebender Trainer. Während Slot mit dem Titelgewinn seine nachhaltige Ability bewies, blieb die folgende Saison hinter den Erwartungen zurück.

Nun liegt es an Iraola, die Erbschaft Slots anzutreten und die Mannschaft zurück zu alter Stärke zu führen. Die Saisonvorbereitung und die ersten Pflichtspiele werden erste Aufschlüsse geben, ob die Partnerschaft zwischen Liverpool und Iraola von Erfolg gekrönt sein wird





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FC Liverpool Andoni Iraola Cheftrainer Arne Slot AFC Bournemouth Premier League

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