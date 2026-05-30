FC Liverpool trennt sich von Arne Slot - Kontakt zu Jürgen Klopp aufgenommen

Der FC Liverpool hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Arne Slot getrennt. Als möglicher Nachfolger gilt Andoni Iraola von Bournemouth. Zudem soll Klub-Besitzer John Henry Kontakt zu Jürgen Klopp aufgenommen haben.

Der FC Liverpool hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Arne Slot getrennt. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, endet die Zusammenarbeit mit dem 47-jährigen Niederländer, der noch einen Vertrag bis 2027 besaß.

Slot hatte die Reds vor zwei Jahren übernommen und in seiner ersten Saison sensationell die englische Meisterschaft gewonnen. Doch die aktuelle Spielzeit verlief enttäuschend: Liverpool beendete die Premier League nur auf dem fünften Platz und verpasste damit die direkte Qualifikation für die Champions League. Die Entscheidung fiel nach einer dramatischen Schlussphase, in der die Mannschaft am letzten Spieltag nur ein 1:1 gegen Brentford erreichte. Lange Zeit musste Liverpool sogar um die europäischen Startplätze zittern.

In den letzten zehn Pflichtspielen gelangen lediglich drei Siege bei sechs Niederlagen und einem Remis. Der letzte Erfolg datiert vom 25. April gegen Crystal Palace - seitdem ging es sportlich steil bergab. Die Vereinsführung um Klub-Besitzer John Henry sah sich daher zum Handeln gezwungen.

Als heißer Nachfolger gilt Andoni Iraola, der derzeitige Trainer des Liga-Konkurrenten AFC Bournemouth. Der 43-jährige Spanier wird auch bei Bayer Leverkusen gehandelt, könnte nun aber stattdessen an die Anfield Road wechseln. Iraola hat sich in der Premier League einen exzellenten Ruf erarbeitet und gilt als moderner Trainer mit klaren taktischen Vorstellungen. Parallel dazu hat Liverpool laut Berichten der britischen Zeitung The Sun auch Kontakt zu Jürgen Klopp aufgenommen.

Der 56-jährige Deutsche hatte Liverpool zwischen 2015 und 2024 zurück an die Weltspitze geführt und dabei Titel in der Premier League, Champions League, FA Cup, League Cup und der Klub-WM gewonnen. Unklar ist, ob es bei den Gesprächen lediglich um Ratschläge ging oder tatsächlich eine sensationelle Rückkehr geprüft wird. Klub-Besitzer John Henry soll sogar persönlich nach Palma de Mallorca gereist sein, wo Klopp aktuell seinen Lebensmittelpunkt hat. Eine Rückkehr des Erfolgscoaches gilt jedoch als eher unwahrscheinlich.

Die Trennung von Slot markiert den Beginn eines heißen Transfersommers an der Anfield Road. Die sportliche Führung steht vor der Herausforderung, nach einer enttäuschenden Saison einen geeigneten Nachfolger zu präsentieren und den Kader gezielt zu verstärken. Insbesondere die offensiven Probleme der Mannschaft müssen behoben werden: In den letzten Pflichtspielen zeigte sich Liverpool vor allem in der Offensive harmlos und erspielte sich kaum klare Torchancen.

Die Fans hoffen nun auf einen neuen Impuls, der die Mannschaft wieder in die Champions-League-Regionen führen kann. Während die Gespräche mit potentiellen Kandidaten laufen, bleibt die Fanbasis gespannt, ob es zu einer überraschenden Rückkehr von Jürgen Klopp kommt oder ob ein neuer Trainer wie Andoni Iraola das Ruder übernimmt. Fest steht: Die kommenden Wochen werden entscheidend sein für die sportliche Zukunft des FC Liverpool





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