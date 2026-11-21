Mauricio Pochettino startet sein Amt beim FC Manchester United mit dem heiklen Auswärtsspiel beim FC Liverpool. Alle Details zum TV-Termin und zur Tabellensituation.

Am kommenden Sonntag findet ein hochkarätiges Duell der englischen Premier League auf der Anfield Road in Liverpool statt, bei dem der FC Liverpool den FC Manchester United empfängt. Der Kick-off ist für 17:30 Uhr angesetzt, und sowohl im Fernsehen als auch über den kostenpflichtigen Streamingdienst Wowstream können die Fans das Match live verfolgen. Für die Red Devils stellt dieses Spiel eine extreme Herausforderung dar, da Trainer Mauricio Pochettino sein Amt gerade erst angetreten hat, während sein Vorgänger Michael Carrick während der laufenden Länderspielpause den Klub verlassen musste.

Tabellensituation und aktuelle Formkurven

Die Ausgangslage vor diesem wichtigen Spiel ist für beide Mannschaften höchst unterschiedlich. Der FC Liverpool strebt mit einem Sieg fest in der Verfolgergruppe hinter dem Tabellenführer Arsenal vor, um die Chancen auf die Meisterschaft zu wahren. Vor der aktuellen Länderspielpause zeigten die Reds deutliche Power und besiegten Crystal Palace mit einem klaren 3:1, was die Moral im Team gestärkt hat. Diese positive Energie soll nun in die Partie gegen den direkten Kontrahenten fließen, um die Position in der Spitzengruppe weiter zu konsolidieren.

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Im scharfen Gegensatz dazu befindet sich der FC Manchester United in einer tiefen Krise. Die Red Devils sind seit acht aufeinanderfolgenden Ligaspielen ohne einen einzigen Sieg geblieben und sind aufgrund dieser negativen Serie sogar auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Diese brenzlige Tabellensituation, in der der englische Rekordmeister als 18. geführt wird, könnte potenziell lähmend auf die Moral der Mannschaft wirken. Dennoch versucht das Trainerteam, den Fokus auf die nächsten Aufgaben zu legen, anstatt in der Vergangenheit zu schwelgen.

Neue Führung und taktische Weichenstellungen

Ein zentraler Faktor für das kommende Spiel ist die personelle Umbruchphase bei den Gästen aus Manchester. Michael Carrick (45) musste seinen Posten als Trainer während der Länderspielpause räumen und seinem Nachfolger Platz machen. Der neue Chefcoach ist Mauricio Pochettino (54), der ehemalige Trainer der US-Nationalmannschaft. Für seine Verpflichtung zahlt Manchester United eine Ablösesumme in Höhe von circa neun Millionen Euro, was die hohe Bedeutung unterstreicht, die das Management mit dieser Entscheidung verbindet.

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Mauricio Pochettino zeigte sich bei der Vorstellung als neuer Trainer stolz und betonte die Exklusivität seines neuen Wirkungskreises. Auf der offiziellen Internetseite des Klubs erklärte er: Wir waren nicht auf einen bestimmten Klub festgelegt. Aber wenn Manchester United anklopft, kann man nicht Nein sagen. Diese Aussage verdeutlicht den Stolz, den die Position bei diesem renommierten Verein mit sich bringt, und legt nahe, dass Pochettino sich trotz der aktuellen Schwierigkeiten eine Chance auf einen großen Neuanfang ausrechnet.

Strategie des neuen Trainers und Spielziel

Pochettino hat sich im Vorfeld des Spiels gegen Liverpool klar positioniert und keine Umschweife gemacht. Auf der Internetseite des Klubs vor der Partie sagte er offen: Wir fahren nach Anfield mit dem Ziel, zu gewinnen, mutig zu sein und Manchester United zu sein. Diese Worte sollen signalisieren, dass das Team nicht defensiv und ängstlich auftreten wird, sondern offensiv und selbstbewusst. Er will seine Spieler motivieren, die eigene Identität auch unter Druck nicht zu verlieren und den Ruhm des Vereins wiederzubeleben.

Der Druck, unter dem das Team steht, soll nach Pochettins Verständnis nicht lähmen, sondern als Motor dienen. Er betonte explizit: Druck muss Energie freisetzen, Verantwortung muss Energie freisetzen. Diese philosophy soll helfen, die negative Spirale der letzten acht Spiele ohne Sieg zu durchbrechen. Die Frage ist nun, ob diese mentale Vorbereitung ausreicht, um die defensive Stärke des FC Liverpool zu knacken und die erste positive Nachricht nach langer Durststrecke zu senden.

Auswirkungen und Ausblick auf die folgenden Spiele

Das Ergebnis dieses Spiels wird erhebliche Auswirkungen auf die weitere Saison haben. Für Liverpool bedeutet ein Sieg die feste Verankerung in der Spitzengruppe und den Druck auf den Tabellenführer Arsenal. Für Manchester United wäre es nicht nur ein wichtiger Schritt zur Erholung der Moral, sondern auch ein Signal an die eigene Fanschaft und die Medien, dass die Wende unter Pochettino begonnen hat. Ein weiterer Sieg könnte die Abstiegssorgen vertreiben und die Richtung für die Rückrunde vorgeben.

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Die Medien und Experten beobachten besonders, wie die Spieler auf die neue Führung reagieren. Die Erfahrung von Pochettino in internationalen Wettbewerben und bei anderen Top-Teams wird jetzt auf die Probe gestellt. Wenn es ihm gelingt, die mentale Blockade zu lösen und die taktische Disziplin wiederherzustellen, könnte das Team seine Formkurve schnell nach oben drehen. Bis dahin bleibt das Spiel auf der Anfield Road ein Testfeld für die neue Ära bei Manchester United und ein entscheidender Faktor für die Titelkämpfe in Liverpool.