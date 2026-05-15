Die Mannschaft von Arne Slot verpasst es, sich vorzeitig für die Champions League zu qualifizieren, weil sie bei Ligakonkurrenten Aston Villa verliert.

Der FC Liverpool verliert bei Ligakonkurrent Aston Villa . Stattdessen bleibt seine Mannschaft ohne Sieg im dritten Spiel in Folge. Mit einem Sieg hätte das Team von Arne Slot die CL- Qualifikation vorzeitig sichern können.

An Liverpool vorbei und liegen mit 62 Punkten auf Platz vier. Die Reds liegen mit 59 Punkten auf Rang fünf und könnten theoretisch noch vom AFC Bournemouth eingeholt werden. Der Vorsprung könnte auf einen Punkt schrumpfen, wenn das Überraschungsteam von der Südküste gegen Manchester City gewinnt





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