Der FC Liverpool verliert sein Champions-League-Spiel in Istanbul mit 2:3 gegen Fenerbahçe. Die englische Presse kritisiert die defensive Schwäche und den Zusammenbruch der Abwehr.

Der FC Liverpool hat sein Champions-League-Spiel in der Türkei mit 2:3 gegen Fenerbahçe Istanbul verloren. Damit verspielte die Mannschaft ihre perfekte Bilanz im aktuellen Wettbewerb. Die englische Presse reagierte nach dem Abpfiff im Istanbuler Chobani-Stadion mit harter Kritik an der Leistung der Red Devils. Besonders die letzte Spielphase wurde als fahrig und fehlerhaft beschrieben, was letztlich zum verdienten Auswärtserfolg der Gastgeber führte.

Defensive Schwächen und Torwartfehler

Die Zeitung The Telegraph charakterisierte die Abwehrleistung Liverpools als Vogelwilde Abwehr. In ihrem Bericht hoben die Journalisten eklatante defensive Schwächen hervor. Der Vorwurf lautete, dass die Hintermannschaft den Sieg leichtfertig weggeworfen habe. Im Mittelpunkt der scharfen Kritik stand der Torwart, der beim entscheidenden Kopfball von Vedat Muriqi zögerte. Die gesamte Verteidigungslinie wirkte laut den Analysen wie in einem kollektiven Tiefschlaf.

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Auch der Guardian beschrieb die Situation im Strafraum als schiere Anarchie. Beim Siegtor flankte Archie Brown den Ball fast in Zeitlupe in den Sechzehner. Vedat Muriqi durfte daraufhin völlig unbedrängt über drei Verteidiger hinweg einköpfen. Der Guardian urteilte, dass Liverpool in der Türkei defensiv komplett auseinandergefallen sei. Diese chaotische Situation ermöglichte es Fenerbahçe, das Spiel vollständig umzudrehen.

Kritik an Spielern und Schiedsrichterentscheidungen

Linksverteidiger Kostas Tsimikas erhielt von den Experten einen rabenschwarzen Abend attestiert. Nach dem zweiten Ausgleich für die gegnerische Mannschaft wurde er folgerichtig ausgewechselt. Seine schwache Leistung trug maßgeblich zum Misserfolg bei. TV-Experte Ally McCoist ging auf TNT Sports zudem hart mit dem Schiedsrichter ins Gericht.

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McCoist wies darauf hin, dass ein klares Foul von Tsimikas an Mason Greenwood im Strafraum weder vom Schiri noch vom VAR geahndet wurde. Der Ex-Profi urteilte, dass Liverpool mit einem blauen Auge davongekommen sei. Eine solche Fehlentscheidung der Schiedsrichter könnte in der Champions League entscheidend sein, doch hier blieb die Strafe aus. Dies unterstreicht die Unfairness der Begegnung aus Sicht der Experten.

Trainer und gescheitertes Offensivexperiment

Der schwerste Vorwurf trifft Trainer Saddam Iraola. Die ESPN titelte provokant, dass Liverpools 500-Millionen-Dollar-Sturmreihe versage. Die sportliche Führung stellt sich grundlegende Fragen zur taktischen Ausrichtung. Das Experiment, komplett ohne echten Stoßstürmer zu beginnen, gilt als gescheitert. Bradley Barcola wurde in eine ungewohnte Rolle gedrängt, die er nicht erfolgreich ausfüllen konnte.

Die millionenschwere Bank konnte eine Mannschaft nicht retten, die in Istanbul völlig den Faden verlor. Die taktische Unsicherheit im Offensivspiel trug zum Scheitern bei. Alexander Isak und Florian Wirtz wirkten nach den Gegentoren komplett bedient. Isak ist 27 Jahre alt und spielt in der Mitte, während Florian Wirtz mit 23 Jahren rechts agierte.

Real-World Impact und Konsequenzen

Der Verlust der perfekten Champions-League-Bilanz ist ein schwerer Schlag für die Ambitionen des Klubs. Die kritischen Berichte in den Medien deuten auf tiefgreifende Probleme in der Defensive hin. Diese müssen vor den nächsten Spielen gelöst werden, um den Titelanspruch nicht zu gefährden. Die Fans und Experten erwarten eine klare Linie in der Verteidigung.

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Die chaotische Leistung wurde von Fenerbahçe eiskalt bestraft. Das Ergebnis zeigt, dass kleine Fehler in der Champions League nicht verziehen werden. Der FC Liverpool muss nun schnell reagieren, um die Fehlerquelle zu identifizieren. Die nächste Partie wird unter erhöhtem Druck stattfinden, da die Zweifel an der Taktik von Trainer Iraola zunehmen. Die Medienlandschaft beobachtet die Entwicklung genau.