FC Lok Leipzig jubelt über Aufstieg in die 3. Liga

Nach dem 5:2-Sieg gegen Magdeburg II und der Titelverteidigung in der Regionalliga Nordost sprachen Spieler und Fans vom FC Lok über ihre Freude und Begeisterung. Die obligatorische Pressekonferenz wurde von der gesamten Mannschaft gecrasht, während Trainer Jochen Seitz und seine Spieler gefeiert haben.

Nach dem 5:2- Sieg gegen Magdeburg II und der Titelverteidigung in der Regionalliga Nordost sprachen Spieler und Fans vom FC Lok über ihre Freude und Begeisterung.

Die obligatorische Pressekonferenz wurde von der gesamten Mannschaft gecrasht, während Trainer Jochen Seitz und seine Spieler gefeiert haben. Am 28. Mai und 1. Juni stehen die Spiele um den Aufstieg in die 3.

Liga an, und nur der Gesamtsieger dieser beiden Partien schafft den Aufstieg. Trainer Uli Thomale gratulierte den Spielern und versprach, dass sie den nächsten Schritt in Richtung 3. Liga machen würden. Der Kapitän Djamal Ziane, Filip Kusic und Lukas Wilton erhielten eine Bierdusche von Trainer Seitz.

Der Spieler André Schmidt Ayodele erzielte zwei Tore und zeigte sich begeistert über die Leistung seiner Mannschaft. Trainer Seitz glaubt, dass die Mannschaft den Aufstieg schaffen wird und rief seine Spieler dazu auf, sich für die nächsten zwei Spiele zu sammeln. Der VIP-Bereich des Leipziger Klub N39 wurde reserviert, und Trainer Seitz rief seine Spieler dazu auf, sich am Sonntag noch einmal zum Training zu treffen, auch wenn sie direkt aus der Disko kommen müssten





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Lok Leipzig 3. Liga Aufstieg Sieg Magdeburg II Regionalliga Nordost Trainer Jochen Seitz André Schmidt Ayodele Djamal Ziane Uli Thomale Würzburg Carl Zeiss Jena Chemie Leipzig Vollig Losgelöst Der Zug Hat Keine Bremse Pressemesse VIP-Raum Lokalrivale Relegation Kapitän Trainer Spieler Fans Bierdusche Perücke Benago Krone Schmähgesänge Sportchef Ziel Push Chancen Verteidigung Vorgang Spieltag Training Disco Reservierung Verl Havelse Würzburg Carl Zeiss Jena Chemie Leipzig Vollig Losgelöst Der Zug Hat Keine Bremse Pressemesse VIP-Raum Lokalrivale Relegation Kapitän Trainer Spieler Fans Bierdusche Perücke Benago Krone Schmähgesänge Sportchef Ziel Push Chancen Verteidigung Vorgang Spieltag Training Disco Reservierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abstiegs-Showdown Düsseldorf gegen Fürth: Düsseldorf muss sich retten, Fortuna hat mehrere wichtige Spieler gesperrt.Der letzte Spieltag der 2. Liga ist der entscheidende Spieltag für Düsseldorf und Fortuna. Düsseldorf muss bei einem Sieg endgültig retten, um den direkten Abstieg zu vermeiden. Fortuna hat sich extra erkundigt, ob die Karten in die Relegation mitgenommen werden, und Manager Sven Mislintat hofft auf einen Sieg in Fürth, um den Klassenerhalt zu sichern. Düsseldorf hat jedoch mehrere wichtige Spieler gesperrt, darunter der mit Abstand beste Torschütze Cedric Itten und Matthias Zimmermann.

Read more »

„Kannibalisierung!“ Spieler reichen Beschwerde gegen die FIFA einVDV-Präsident Carsten Ramelow hat den aus seiner Sicht überladenen Spielplan scharf kritisiert und zudem den DFB zu einer Reform des Transferrechts

Read more »

Lokomotive Lok und SC Magdeburg II spielen um die Titelverteidigung in der Regionalliga Nordost. Neue Sitzschalen werden nach dem Spiel installiert.Der Artikel beschreibt die bevorstehende Partie zwischen Lokomotive Lok und dem Zweitvertretungsteam von SC Magdeburg II in der Regionalliga Nordost. Während die Zuschauer aufgrund der alten und durchgesessenen Plastikschale, die seit 30 Jahren als Sitz verwendet werden, möglicherweise nervös sein könnten, da diese nach dem Spiel abgeschraubt werden, ist die Anschaffung neuer, gefütterter Sitzschalen geplant. Diese kosten rund 20.000 Euro und sollen den Brandschutzspflichten des DFB entsprechen. Die alten Sitze können Fans für 30 Euro als Andenken erwerben, wobei bereits 400 bereits reserviert sind. Sollte Lokomotive Lok Meister werden, wäre der Erinnerungswert noch größer. Beide Mannschaften stehen punktgleich und haben das bessere Torverhältnis. Sollte Lokomotive Lok Meister werden, würde der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) einen zweiten Meisterpokal anfertigen lassen und Delegationen nach Leipzig und Jena schicken. Lokomotive Lok scheiterte im Vorjahr an Havelse, Jena schaffte es 2017 gegen Viktoria Köln.

Read more »

Bittencourt und drei Leihspieler: Werder verabschiedet 4 Spieler vor der Partie gegen DortmundNeben Leonardo Bittencourt ist auch bei drei Leihspielern klar, dass sie die Bremer nach der Saison wieder verlassen. Mit anderen soll nochmal gesprochen werden.

Read more »