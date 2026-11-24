Trainer Torsten Ziegner optimiert den FC Lok Leipzig Kader. Eine Analyse der Gewinner wie Ziane und Öztürk sowie der Verlierer wie Schuler und Pusch in der Winterpause.

Trainer Torsten Ziegner betont, dass die Mannschaft von FC Lok Leipzig in der Winterpause besser funktioniert als zu Saisonbeginn. Die Kaderentscheidungen des 49-jährigen Sportchefs zielen darauf ab, die Konstanz im Spiel zu erhöhen und die Leistungsfähigkeit des Teams nachhaltig zu verbessern.

Stürmer Kingsley Ziane setzt auf Kampfgeist

Der Kapitän und Stürmer Kingsley Ziane erlebt gerade seinen dritten Frühling beim FC Lok Leipzig. Nach der schweren Knieverletzung von Julian Kügel hat sich Ziane seinen Stammplatz auf der Spitze zurückgeholt. Bislang erzielte er fünf Tore für die Weiß-Blauen.

Also read Robert Downey Jr.: Das Comeback zum Oscar-Gewinner und Marvel-Ikone

Bevorzugt überzeugt der Angreifer jedoch durch seinen unermüdlichen Kampfgeist und seine Leidenschaft auf dem Platz. Er scheut auch keine riskanten Eingriffe, wie etwa eine Grätsche direkt vor dem eigenen Strafraum, um den Ballgewinn zu sichern. Ziane erklärt, dass er versucht, das Tempo hochzuhalten und mannschaftsdienlich zu agieren, was aktuell gut funktioniert.

Abwehr und Mittelfeld zeigen positive Entwicklungen

Im defensiven Bereich hat sich der Innenverteidiger Alexander Siebeck neben dem erfahrenen 33-jährigen Alexander Siebeck zu einer festen Größe entwickelt. Im Podcast "Lokcast" erklärte er, dass er sein Potenzial weiterentwickelt und im Vorjahr viel von seinen Kollegen gelernt habe.

Advertisement

Constanz im Spiel gilt im Männerfußball als entscheidender Faktor für den Erfolg. Der zuweilen eigensinnige Mittelfeldspieler Eren Öztürk feierte ebenfalls seinen Durchbruch. Der 22-Jährige wurde 2025 vom Zweitligisten Karlsruher SC verpflichtet und konnte seine Klasse nun unter Beweis stellen. Er bringt vier Tore und vier Vorlagen auf dem Konto.

Enttäuschungen: Schuler und Neuzugang Pusch

Der Vize-Kapitän Jens Schuler erlebte eine turbulente Hinrunde. Nach einem guten Start rutschte er in eine Formkrise und fand sich auf der Bank wieder. Beim 2:2-Unentschieden gegen Chemie Leipzig wurde er in der Halbzeit ausgewechselt.

Erst gegen Stahnsdorf (3:0) durfte er nach drei Spielen ohne Einsatz nochmals 14 Minuten laufen. Auch der Neuzugang vom Erzgebirge Aue enttäuschte. Der Stürmer startete mit drei Treffern in Folge, landete dann jedoch länger und länger auf der Bank. In den letzten vier Spielen reichte es nur für 28 Spielminuten.

Torwart-Wechsel: Naumanns Ausfall begünstigt Wendlinger

Die Situation im Tor hat sich durch die Verletzung von Andreas Naumann (Kreuzbandriss) grundlegend geändert. Der Torwart rutschte zunächst in den Kasten und witterte seine Chance. Er absolvierte jedoch nur die Spiele gegen Aue und Greifswald.

Advertisement

Der neu verpflichtete Jonas Wendlinger (26) verdrängte ihn fortan wieder. Diese Rotation zeigt, dass Torsten Ziegner bereit ist, bei mangelnder Konstanz oder Verletzungen schnell zu reagieren. Der Fokus liegt nun darauf, die neuen Kombinationen in der Winterpause zu festigen, um in der Rückrunde stabil zu bleiben.