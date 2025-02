FC Lübbecke gegen SG FA Herringhs./Eickum: Spannung und Wende

Das spannende Spiel zwischen FC Lübbecke und SG FA Herringhs./Eickum endete mit einem Unentschieden von 2:2. Lübbecke lag zunächst mit 0:2 zurück, konnte aber durch zwei Tore in der zweiten Halbzeit den Ausgleich erzielen.

Das Duell FC Lübbecke gegen SG FA Herringhs./Eickum sorgte am Sonntag für ein gespanntes Publikum. Die Partie kam nur schwerfällig in Gang. Endlich, nach 34 Minuten, traf Joel-Antonio Vilarino Carrozzo den ersten Treffer und brachte sein Team in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut traf Joel-Antonio Vilarino Carrozzo. Die zweite Halbzeit begann mit einem Rückstand von 0:2 für Lübbecke .

In Minute 65 jedoch wendete sich das Blatt: Salomon Bonilla startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2. In der verbleibenden Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslungen nochmal neue Impulse zu setzen. Kawthaman Chandramohan ersetzte Eren Kelemci. Auf der Gastseite springt Mahmut Salih Ünal für Rashid Abdo Mousseli ein. Das rettende Tor für den FC Lübbecke fiel 28 Minuten nach Wiederanstoß: Sven Redetzky kickte den Ball mit Erfolg ins gegnerische Tor und meistert den Ausgleich für das Lübbecker Team (73). Die Lübbecker rutschten auf Platz drei ab





Fußball Bezirksliga Lübbecke SG FA Herringhs./Eickum Spielbericht

