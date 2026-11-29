Magdeburg übernimmt Platz 2 durch Sieg gegen Cottbus, während Wolfsburg den Aufstieg im letzten Moment an Braunschweig verliert. Ein Überblick über die 2. Liga Ergebnisse.

Wolfsburg verspielt im niedersächsischen Duell gegen Eintracht Braunschweig den sicheren Sieg in der 90. Minute. Robin Heußer erzielt für die Eintracht das Ausgleichstor zum 1:1, was den Dreier im Kampf um den Aufstieg zunichtemacht. Gleichzeitig entscheidet das Fernduell der Verfolger zugunsten von Magdeburg, das sich deutlich von der Konkurrenz absetzt.

Magdeburg übernimmt Platz zwei in der Tabelle

Der 1. FC Magdeburg gewinnt das Spiel gegen Energie Cottbus mit 2:1 und sichert sich damit den dritten Sieg in Folge. Dieser Erfolg ermöglicht dem Ost-Klub den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz und stellt ihn damit als ersten Jäger der Berliner Hertha BSC dar. Für die Hertha-Verfolger bedeutet dies eine deutliche Verschärfung der Situation im Aufstiegsrennen.

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Der Start in die Partie gestaltete sich für Magdeburg nicht ohne Hürden, da es im Stadion bereits vor Anpfiff zu Störungen kam. Aus dem Block von Energie Cottbus wurde Rauch entwickelt, wodurch die Partie zu Beginn für sechs Minuten unterbrochen werden musste. Dennoch zeigte sich die Elf um Trainer Wollitz auf dem Platz konzentriert, auch wenn Cottbus durch einen Trainerwechsel unter Druck gesetzt wird. Nach der 0:4-Niederlage gegen Hertha BSC rutscht der Aufsteiger dadurch auf die rote Laterne.

Die Führung im Spiel ging nach einer Eckball-Flanke von Atik direkt auf die Fußspitze von Verteidiger MacNulty, der den Ball zur 1:0-Führung für Magdeburg einkopfete (45.+2.). Cottbus hatte in der 53. Minute eine große Chance zum Anschlusstreffer, als Cigerci den Ball jedoch nur an die Innenseite des Pfostens schoss. Magdeburg machte den Deckel darauf in der 77. Minute durch Zukowski, der den Stand auf 2:0 erhöhte. Der späte Anschlusstreffer durch Bogdanov in der 87. Minute kam für den Gastgeber zu spät, um das Blatt noch zu wenden.

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Wolfsburg verliert gegen Braunschweig

Der FSV Zwickau-Verfolger Wolfsburg schien lange Zeit der sichere Sieger des Niedersachsen-Duells gegen Eintracht Braunschweig zu sein. Jubilar Robert Glatzel sorgte mit seinem 100. Tor in der 2. Bundesliga für die Entscheidung. Der gerade eingewechselte Stürmer wurde von Besio bedient, sein Linksschuss wurde vom Torwart Wagner noch abgefälscht und segelte über Keeper Hoffmann hinweg ins Netz (80.).

Doch zehn Minuten später war die Jubiläums-Party und der Sieg für Wolfsburg vorbei. Robin Heußer hämmerte den Ball in der 90. Minute zum späten Ausgleich zum 1:1 rein. Dieser letzte Treffer sorgt dafür, dass Braunschweig den wichtigen Dreier im Kampf um den Aufstieg doch noch erreicht, während Wolfsburg sich den Sieg verscherzt hat. Der Gewinn dieses Spiels wäre ein entscheidender Schritt nach vorn gewesen.

Bevor das Spiel richtig begann, gab es jedoch bereits Ärger in den Rängen. Wolfsburger Chaoten rissen im Gäste-Block eine Sitzbank heraus und warfen diese über den Tribünen-Zaun. Zudem wurde Pyro gezündet, sodass in der 41. Minute sogar die nächste Sitzreihe aus dem Block geschleudert wurde. Solche Vorfälle trüben das Bild des aufstiegsstarken Teams, das nun im Duell um Platz eins hinter Magdeburg zurückfällt.

Unentschieden zwischen Fürth und Bielefeld

Ein ereignisloser Nachmittag prägte das Duell zwischen SpVgg Greuther Fürth und Arminia Bielefeld, das mit 0:0 endete. Fürth startete noch ordentlich und hatte durch Keller früh eine gute Chance, konnte aber danach offensiv kaum noch etwas zustande bringen. Die Aktionen waren zu unpräzise und zu harmlos, wodurch sich keine klaren Torchancen ergaben.

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Auch Arminia Bielefeld wurde in der zweiten Halbzeit etwas gefährlicher, doch echte Hochkaräter blieben Mangelware. Die defensive Stabilität beider Teams führte zu einem Punkt, der sich nun positiv auf die Tabellenpositionen auswirkt. Durch das Unentschieden klettert Fürth immerhin auf Rang 13 und sichert sich damit etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen.

Auch Bielefeld verbessert sich durch den Punktgewinn um einen Platz und ist jetzt Siebter. Für beide Mannschaften bedeutet dies eine kurze Atempause im Tabellenmittelfeld, wobei Fürth weiterhin um den Klassenerhalt kämpft. Bielefeld hat hingegen die Chance, sich weiterhin in der oberen Tabellenhälfte zu halten. Der Kampf um die Plätze bleibt auch in der kommenden Woche spannend.

Zusammenfassung der Aufstiegsdynamik

Die aktuelle Lage in der 2. Bundesliga zeichnet sich durch eine enge Verfolgungsjagd an der Tabellenspitze aus. Magdeburg hat durch den Sieg gegen Cottbus einen wichtigen Schritt auf Platz zwei getan und jagt nun Hertha BSC. Wolfsburg verliert durch das Unentschieden in Braunschweig an Boden, da der direkte Kampf um den Aufstieg nun noch knapper wird. Die Differenz zwischen den ersten drei Teams wird zunehmend geringer, wodurch jeder Fehler schwer wiegt. Die kommenden Spiele werden entscheidend darüber sein, wer am Ende die Chance auf den direkten Aufstieg wahrnimmt.