FC Magdeburg: Petrik Sander zappelt noch vor Vertragsverlängerung

Der Cheftrainer des 1. FC Magdeburg, Petrik Sander, hat noch vor dem Saisonfinale und dem Klassenerhalt einige offene Punkte. Ein Punkt am letzten Spieltag und die Vertragsverlängerung mit dem Zweitligisten sind noch aus dem Weg zu räumen.

Dem 1. FC Magdeburg fehlen noch zwei Dinge zum gelungenen Saisonfinale ! Ein Punkt am letzten Spieltag, um den Klassenerhalt auch rechnerisch endgültig einzutüten. Und ein Ja-Wort von Petrik Sander (65).

In puncto Vertragsverlängerung lässt der Cheftrainer den Zweitligisten vorm ausverkauften Heimfinale gegen den (Sonntag, 15.30 Uhr) noch zappeln: "Ich glaube, die Positionierung des Vereins liegt klar auf der Hand und ist auch allgemein bekannt. Jetzt steht einfach nur meine Antwort aus. Die werde ich dann zeitnah bekannt geben. "





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