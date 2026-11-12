FC Magdeburg unterliegt VfL Osnabrück im Testspiel deutlich mit 0:3

Der FC Magdeburg verliert ein Geheimtestspiel gegen den VfL Osnabrück mit 0:3 im August-Wenzel-Stadion. Trainer Petrik Sander kritisiert das Verhalten, während Verletzungsnews positiv sind.

Der FC Magdeburg musste sich am Wochenende in Niedersachsen klar geschlagen geben und unterlag dem VfL Osnabrück mit einem deutlichen 0:3. Das kurzfristig organisierte und als Geheimtest angelegte Duell zwischen den beiden Zweitligisten fand am vergangenen Wochenende im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen statt. Die Partie wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Fans ausgetragen, was die Atmosphäre des Spiels zusätzlich beeinflusste und die Konzentration auf die reine sportliche Leistung lenkte.

Magdeburger Reserven ohne Nationalspieler

Die Magdeburger reisten mit ihrer zweiten Mannschaft an, da die etatmäßigen Stützen für die kommende Woche geschont werden sollten. Den Nationalspielern Zukowski, Bockhorn, Nadjombe, Hyryläinen und Dzogovic wurde eine Pause gegönnt. Lediglich drei Stammspieler bildeten das Fundament der Startelf: Emmanuel Iyoha, Tobias Müller und Alexander Nollenberger. Das Trio verließ das Feld bereits nach dreißig Minuten, um für den Liga-Alltag in der kommenden Woche kräftemäßig aufzufüllen.

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Der VfL Osnabrück ging früh in Führung, als Patrick Kammerbauer in der fünften Minute aus Nahdistanz mit einem präzisen Abstauber den ersten Treffer erzielte. Bernd Riesselmann erhöhte nach einem schnellen Konter in der zweiundzwanzigsten Minute auf zwei. Der gleiche Profi sorgte in der fünfundsiebzigsten Minute für den endgültigen 0:3-Endstand mit einem sehenswerten Direktschuss, der die Dominanz der Gäste unterstrich.

Sander kritisiert mangelnde Härte

Trainer Petrik Sander zeigte sich nach der Niederlage enttäuscht vom Auftreten seiner Spieler. Er führte aus, dass beide Teams Umschaltmomente hatten, Magdeburg jedoch passiv zuschaute. Seine eigenen Aktionen wurden zudem mit gelben Karten geahndet, was den Spielrhythmus störte. Sander forderte von allen Anwesenden, dass sie ihre Qualitäten zeigen und an ihre Grenzen gehen müssen.

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Der Trainer betonte, dass dies für jeden Spieler galt, der heute im Kader stand. Die fehlende physische Präsenz und der Wille, den Zweikampf zu suchen, waren die Hauptkritikpunkte seitens des 65-jährigen Coachs. Er wünschte sich mehr Einsatz und Härte, um in zukünftigen Ligaspielen bestehen zu können.

Verletzungsmeldungen und Ausblick

Positive Nachrichten kamen aus dem Krankenlager in Magdeburg. Die Oberschenkelverletzung von Torben Müsel hat sich als kleiner Faserriss herausgestellt, was den Mittelfeldspieler etwas Glück im Unglück hatte. Ein längerer Ausfall ist zunächst nicht zu befürchten. Für das Auswärtsspiel am kommenden Freitag in Bielefeld bleibt der Einsatz des 27-Jährigen dennoch fraglich.

Bei Moritz Kwarteng geht die Entwicklung aufwärts. Der Offensivmann hat sein Aufbautraining fortgesetzt und soll nach seiner Wadenverletzung spätestens Anfang der nächsten Woche wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Dies gibt dem Verein Hoffnung, dass die Offensive bald wieder verstärkt zur Verfügung steht.