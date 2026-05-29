FC Magdeburg verpflichtet Mittelfeldspieler Tony Reitz von Borussia Dortmund

Der 1. FC Magdeburg hat den jungen Mittelfeldspieler Tony Reitz vom Bundesligisten Borussia Dortmund verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt für eine Ablöse von 400.000 Euro an die Elbe und soll die Mannschaft in der 2. Bundesliga verstärken. Reitz kommt als Kapitän der BVB-Reserve mit Erfahrung aus der Regionalliga und einem starken linken Fuß. Sportdirektor Peer Jaekel lobt seine Spielintelligenz und Flexibilität. Reitz selbst freut sich auf den traditionsreichen Verein und die besondere Atmosphäre im Magdeburger Stadion. Der Transfer passt zur Strategie des FCM, junge Talente aus Top-Nachwuchsakademien zu holen.

Der 1. FC Magdeburg hat den Mittelfeldspieler Tony Reitz von Borussia Dortmund verpflichtet. Der 22-Jährige, der beim BVB noch einen Vertrag bis 2027 besaß, wechselt für eine Ablöse von rund 400.000 Euro an die Elbe.

FCM-Sportdirektor Peer Jaekel betont, dass Reitz im Mittelfeld flexibel einsetzbar sei und dem Team zusätzliche Optionen biete. Er verfüge über einen sehr guten linken Fuß, mit dem er nicht nur im Spielaufbau Akzente setze, sondern auch bei Standardsituationen Gefahr ausstrahle. Seine Spielintelligenz helfe ihm, Situationen früh zu erkennen und kluge Entscheidungen zu treffen. Als Kapitän der BVB-Reserve erzielte Reitz in 32 Regionalliga-Spielen vier Tore und gab zwölf Vorlagen.

Der Wechsel zum FCM reizte ihn besonders wegen des traditionsreichen Vereins mit der besonderen Fanwucht in der 2. Bundesliga. Die Verantwortlichen hätten ihm einen klaren Plan für die Zukunft aufgezeigt. Reitz möchte die Fans begeistern und das Mittelfeld verstärken.

Der FCM hat bereits positive Erfahrungen mit Profis vom BVB gemacht, wie zum Beispiel mit Kapitän Dominik Reimann vor fünf Jahren und Falko Michel vor zwei Jahren. Reitz will diese Tradition bei den Blau-Weißen fortsetzen. Der Transfer unterstreicht die kontinuierliche Arbeit des FCM, junge Talente aus höherklassigen Nachwuchsabteilungen zu verpflichten und in der 2. Bundesliga zu integrieren.

Mit Reitz kommt ein Spieler, der nicht durch seine Physis, sondern durch Technik, Übersicht und initiative Spielgestaltung überzeugt. Seine Statistik in der Regionalliga West zeigt, dass er sowohl Torgefahr als auch Vorlagenlambda kombinieren kann. In der 2. Bundesliga wird er sich jedoch einem anderen Spielrhythmus und einer höheren Intensität stellen müssen.

Die Erwartungen an ihn sind groß, doch durch seine Vielseitigkeit und Spielintelligenz könnte er schnell eine wichtige Rolle im Mittelfeld des FCM einnehmen. Die Verantwortlichen des Vereins hoffen, dass er die Lücke, die durch mögliche Abgänge entstanden sein könnte, schließen und gleichzeitig neue Impulse setzen kann. Die Fans des FCM dürfen sich auf einen technisch versierten Spieler freuen, der bereit ist, die Tradition des Vereins weiterzuführen und in der 2. Bundesliga zu bestehen





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FC Magdeburg Borussia Dortmund Tony Reitz Transfer 2. Bundesliga

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