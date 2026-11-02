Der FC Mainz erkämpft sich ein 1:1 in Hessen. Abwehrspieler Tobias Müller traf. Stürmer Mateusz Zukowski fehlt mit Schulterproblemen, Trainer Petrik Sander zeigt sich entspannt.

Der FC Mainz hat nach einer intensiven und kräftezehrenden Pokalwoche einen Punkt beim 1:1 in Hessen erkämpft. Das Spiel auf dem Platz vor dem Böllenfalltor endete unentschieden, wobei die blau-weißen Spieler ihr Bestes gaben, um das Ergebnis zu sichern. Es war ein hart umkämpfter Auftritt, bei dem die Mannschaft trotz einiger Personalprobleme eine solide Leistung ablieferte.

Tragende Rolle von Tobias Müller

Nur ein einziger Treffer fiel für den FCM auf der Gegnernenseite. Dieser gelang dem Abwehrspieler Tobias Müller in der zehnten Minute des Spiels. Er sorgte damit für die zwischenzeitliche Führung seiner Mannschaft. Der Vorteil der Gastgeber hielt jedoch nicht lange an, da die Gegner schnell reagierten und das Spiel wieder ausgeglichen machten. Müller war damit der einzige Torschütze für Mainz in dieser Partie.

Also read Mainz 05 kassiert 1:4 bei Elversberg und steht vor Bayern-Spiel unter Druck

Mateusz Zukowski fehlt mit Verletzung

Ein wichtiger Faktor für das Ausbleiben eines größeren Erfolgs war das Fehlen von Torjäger Mateusz Zukowski. Der 24-jährige Spieler konnte nicht auflaufen, was im Angriff deutlich spürbar war. Sein Teamkollege Baris Atik, der 31-jährige Spielmacher, betonte in der Nachbereitung, dass Zukowski nicht einfach eins zu eins ersetzt werden kann. Atik erklärte, dass die Mannschaft in bestimmten Phasen des Spiels sehr unter dem Ausfall ihres Angreifers gelitten habe.

Atik hofft auf Rückkehr des Stürmers

Baris Atik äußerte die Hoffnung, dass Mateusz Zukowski beim nächsten Spiel wieder zur Verfügung stehen wird. Er unterstrich die Bedeutung des Stürmers für das Team und verwies auf dessen besondere Ausstrahlung im Strafraum. Atik betonte, dass Zukowski beweisen müsse, dass er der beste Stürmer der Liga ist. Seine Präsenz und sein Spielstil sind für die Offensive von Mainz von entscheidender Bedeutung, wie die aktuelle Partie erneut gezeigt hat.

Advertisement

Trainer Sander zur Gesundheitslage

Trainer Petrik Sander, der 65-jährige Coach der Mannschaft, gab bereits nach dem Spiel erste Einblicke in den Zustand von Zukowski. Er deutete an, dass der Angreifer in dieser Woche wieder in das Training einsteigen soll. Sander betonte, dass keine strukturellen Schäden vorliegen. Die Verletzungsei glimpflicher ausgefallen, als ursprüngliche Befürchtungen es nahegelegt hätten. Dies nimmt Druck von der Situation um den fehlenden Torschützen.

Angepasstes Training für die Schulter

Das Training von Mateusz Zukowski wird jedoch an die Schmerzen in der Schulter angepasst sein. Trainer Sander erklärte, dass das Aufkommen auf die Schulter sehr schmerzhaft ist, wie jeder weiß, der schon einmal einen solchen Sturz erlitten hat. Zukowski wird vorerst keine Klimmzüge machen können, da dies zu stark belastend wäre. Dennoch soll er langsam wieder in einen normalen Trainingsrhythmus gebracht werden, um seine Fitness schrittweise wieder aufzubauen.