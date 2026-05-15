FC Midtjylland gewinnt den dänischen Pokal

Ex-Trainer Mike Tullberg hat mit dem FC Midtjylland den dänischen Pokal gewonnen. Im Finale setzte sich Midtjylland mit 1:0 gegen den FC Kopenhagen durch, obwohl Tullberg das Spiel nur von der Tribüne aus verfolgen durfte.

Ex- Trainer Mike Tullberg (40) hat mit dem FC Midtjylland den dänischen Pokal gewonnen! Im Finale setzte sich Midtjylland mit 1:0 gegen den FC Kopenhagen durch – und das, obwohl Tullberg das Spiel nur von der Tribüne aus verfolgen durfte.

Der Trainer musste wegen einer Sperre pausieren und konnte nicht an der Seitenlinie coachen. Trotzdem behielt er die Nerven.

„Mir ging es nicht besonders gut, aber ich war überrascht, wie ruhig ich während des Spiels war“, sagte Tullberg nach dem Abpfiff beim dänischen Sender TV2. Das Finale selbst war allerdings schwere Fußball-Kost. Viele harte Zweikämpfe, kaum Torchancen. Eine Unterbrechung in der zweiten Halbzeit, weil FCK-Fans Feuerwerkskörper und Pyrotechnik zündeten.

Erst spät fiel die Entscheidung: Der Südkoreaner Han-Beom Lee (23) köpfte Midtjylland zum Sieg. Feuchtfröhliche Party beim FC Midtjylland. Der Klub ist zum dritten Mal in der Geschichte PokalsiegerDer Matchwinner konnte sein Glück kaum fassen.

„Das ist verrückt! Ich werde mit meinen Teamkollegen feiern“, sagte Lee nach dem Spiel. Auf die Frage, ob er gut tanzen könne, lachte er: „Ich bin kein guter Tänzer, aber ich kann gut feiern.

“ Durch den Pokalsieg spielt Midtjylland nun in der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League. Der FC Kopenhagen muss dagegen in die Play-offs um die Conference League. Und Trainer Tullberg?

Für den früheren Dortmunder Nachwuchscoach ist es der erste Titel seit seinem Wechsel nach Dänemark im Sommer 2025. In der Europa League hatte Midtjylland in dieser Saison nur knapp eine Sensation verpasst und war im Achtelfinale gegen Nottingham Forest bitter ausgeschient. Auf der Gegenseite im Pokalfinale stand Ex-BVB-Talent Youssoufa Moukoko (21) im Kader des FC Kopenhagen. Der frühere Wunderstürmer saß jedoch lange nur auf der Bank und wurde erst in der Nachspielzeit eingewechselt.

Tullberg und Moukoko verbindet eine gemeinsame Vergangenheit beim BVB. 2020 trainierte der heutige Midtjylland-Coach den damaligen Dortmunder U19-Stürmer. Die Zahlen aus ihrer kurzen Zusammenarbeit sprechen für sich: In nur vier gemeinsamen Spielen erzielte Moukoko unglaubliche 13 Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor





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