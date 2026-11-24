Der FC Nürnberg kämpft weiterhin mit Standard-Schwächen, während VfB Heidenheim die Torjäger unter den ruhenden Bällen der 2. Liga ist. Das nächste Auswärtsspiel wird zur Hürde.

Der FC Nürnberg präsentiert sich in dieser Saison erneut als eines der defensiv schwächsten Teams der 2. Bundesliga, wobei die Statistiken sowohl in der Offensive als auch in der Defensive negative Werte ausweisen. Trainer Miroslav Klose, der diese Entwicklung bereits in seiner ersten Saison am Klub beobachtet hat, konstatierte nüchtern, dass Körpergröße eine Eigenschaft ist, die man nicht einfach trainieren kann. Diese Aussage trifft den Kern des aktuellen Problems, da das Team zwar an physischer Präsenz gewonnen hat, jedoch weiterhin massive Schwierigkeiten mit der Organisation in Gefahrenzonen hat.

Kritische Defizite bei Standards

Trotz der hinzugekommenen Größe in der Defensive hat der FC Nürnberg in der aktuellen Spielzeit bereits acht Gegentreffer nach Eckbällen oder Freistößen kassiert. Diese Tore verteilen sich gleichmäßig auf vier Treffer im Pokalwettbewerb und vier weitere Tore in der Liga. Das Verhältnis von Aufbauleistung zu defensive Robustheit ist dabei nicht im Sinne des Vereins ausgefallen, da die Konzentration in den letzten Metern oft fehlt.

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Die Anzahl der kassierten Standards Tore ist ein klarer Indikator für taktische Lücken, die Gegner schnell ausnutzen können. Trainer Klose hat in der Vergangenheit bereits betont, dass das Team gegen diesen speziellen Spielstil wachsam sein muss, da sich Fehler in Standardsituationen meist direkt in Punkten niederschlagen. Die Statistik von acht Gegentreffern ist daher ein alarmierender Wert für einen Verein, der ambitioniert ist, sich im oberen Mittelfeld zu etablieren.

Gefahr durch das Heidenheimer Torjubel

Das nächste Auswärtsspiel führt den FC Nürnberg direkt in die Falle eines der stärksten Teams in dieser Disziplin. Der VfB Heidenheim, der als Absteiger aus der Bundesliga zurückgekehrt ist, hat in dieser Spielzeit bereits 13-mal nach einem ruhenden Ball getroffen, ohne dass Elfmeter in dieser Statistik enthalten sind. Dieser Wert ist ein unfassbar hoher Topwert in der 2. Bundesliga, der die Dominanz des VfB in diesen Situationen unterstreicht.

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Zum Vergleich: Die nächsten Teams auf der Liste, zu denen Hertha BSC, Dynamo Dresden, 1. FC Magdeburg und Wolfsburg gehören, kommen lediglich auf jeweils sechs Standard-Tore. Die Diskrepanz zwischen Heidenheim und dem Rest der Liga ist dabei extrem groß, was die Erwartungen an das Duell massiv in Frage stellt. Der VfB Heidenheim hat sich explizit auf diese Taktik spezialisiert und nutzt sie als Hauptwaffe im Offensivspiel.

Paradoxon der Heidenheimer Defensive

Interessanterweise ist der VfB Heidenheim bei der Gegentoreverwertung nach Standards gleichzeitig das schwächste Team der Liga mit sieben kassierten Toren dieser Art. Dieses Paradoxon bietet dem FC Nürnberg jedoch nur bedingt Hoffnung. Die offensive Stärke der Heidenheimer im Standardspiel wiegt die eigene defensive Schwäche bei Weitem auf, sodass das Spiel als offene Offensive erwartet wird.

Auch der FC Nürnberg hat selbst mit nur zwei eigenen Toren nach ruhenden Bällen in der Liga zu kämpfen. Nur Kaiserslautern und Darmstadt 98 haben in dieser Saison seltener aus Standards getroffen. Diese statistische Tatsache verdeutlicht, dass beide Teams in diesem Bereich unterentwickelt sind, das Heidenheimer Torpotenzial jedoch deutlich höher ausfällt. Die Offensive des FCN wird es also schwer haben, aus diesen Situationen Nutzen zu ziehen.

Prognosen und kommende Termine

Nach der Niederlage gegen Eintracht Braunschweig mit einem Ergebnis von eins zu zwei blickt der FC-Nürnberg-World-Cup-Sieger besorgt auf die Begegnung in Heidenheim. Miroslav Klose wies direkt nach dem Spiel darauf hin, dass man genau weiß, was einem erwartet, und dass das Ziel darin besteht, weniger Eckbälle zuzulassen als im vorangegangenen Spiel. Die mentale Vorbereitung liegt somit klar auf der Defensive und der Reduktion von Risikosituationen.

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Der Verein hat nun die nächsten Termine im Blick, um sich auf die kommenden Hürden vorzubereiten. Am Samstag, den 5. Dezember, steht um 13 Uhr der 14. Spieltag gegen den VfL Bochum an. Im Anschluss daran folgt am Freitag, den 18. Dezember, um 18:30 Uhr der 16. Spieltag gegen den VfL Osnabrück. Für den Monat Januar ist am Freitag, den 22. Januar, um 18:30 Uhr der 18. Spieltag bei Dynamo Dresden geplant. Diese Termine markieren den weiteren Weg in der Rückrunde der Liga.