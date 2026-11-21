Trainer Miroslav Klose fordert vom FC Nürnberg mehr Fokus von der ersten Minute. Nach schwachen Starts in der 2. Liga steht das Match gegen Eintracht Braunschweig an.

Der 1. FC Nürnberg bereitet sich unter Trainer Miroslav Klose intensiv auf das kommende Zweitligaspiel gegen Eintracht Braunschweig vor. Die Maßnahme zielt darauf ab, die in der letzten Zeit beobachtete träge Spielweise in den ersten Minuten drastisch zu verbessern, um wieder konstant starke Ergebnisse auf dem Platz zu erzielen. Klose möchte erreichen, dass seine Mannschaft die erforderliche Intensität nicht erst nach einer Verschnaufpause, sondern sofort beim Pfiff zeigt.

Schwacher Start in den letzten Ligaspielen

In den zurückliegenden fünf Spielen der 2. Bundesliga zeichnete sich bei den Spielern des FCN ein auffälliges Muster ab. Die Mannschaft startete häufig schläfrig und wirkte schwerfällig, was zu einer erheblichen Belastung für die Verteidigung führte. Die statistischen Daten dieser Phase sind deutlich: In allen fünf Partien gelang dem FC Nürnberg nur ein einziges Tor in der ersten Halbzeit. Dieses einzige Tor fiel zudem nicht durch eine Offensivaktion des Clubs, sondern per Eigentor des St. Pauli-Profis Eric Smith im Alter von 29 Jahren.

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Erst in den zweiten Halbzeiten fand der 1. FC Nürnberg zu seiner spielerischen Stärke und drehte die meisten Spiele noch. In der Spielfeldhälfte nach der Pause erzielte das Team insgesamt 9 Tore. Dennoch reichte diese Aufholjagd in den letzten fünf Partien nur für insgesamt acht Punkte aus. Klose hat diese Tendenz klar analysiert und sieht die Notwendigkeit, diese Entwicklung unverzüglich zu stoppen, um nicht erneut in Rückstandssituationen zu geraten, die das Spiel unnötig erschweren.

Kloses Warnung vor verpassten Chancen

Der 48-jährige Trainer des FC Nürnberg hat den Spielerkader in der Vorbereitung klar mit den Problemen konfrontiert. In einem Interview betonte er, dass das Team die Situation beim Spiel gegen St. Pauli nicht immer mit einem glimpflichen Ausgang hätte überstanden müssen. Als anschauliches Beispiel führte Klose die Partie in Cottbus an. Dort zeigten bereits die ersten zehn Minuten des Spiels, dass die gegnerischen Spieler enorme Chancen hatten, das Ergebnis zu ihren Gunsten zu wenden, was die eigene Defensive fast zum Scheitern brachte.

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Klose gab den Jungs einen klaren Befehl: Sie müssen ab der ersten Minute präsent und aktiv sein. Es ist nicht mehr akzeptabel, Spiele erst nach einer längeren Eingewöhnungsphase zu kontrollieren. Der Coach geht dabei sehr hart mit den Spielern ins Gericht, um ein tiefes Bewusstsein für die Wichtigkeit eines schnellen Starts zu schaffen. Diese harte Ansprache dient dazu, die mentalen Fehler zu korrigieren und die Konzentration in den entscheidenden Spielphasen konstant hoch zu halten.

Verhindern von frühen Rückständen

Ein weiterer kritischer Aspekt, den Miroslav Klose anspricht, ist die Häufigkeit, mit der sein Team bereits früh in Rückstände geriet. In den vergangenen fünf Partien lag der FC Nürnberg dreimal nach frühen Gegentoren hinter. Diese Statistik zeigt, dass die defensive Organisation in den ersten Minuten oft zusammenbrach. Klose möchte dies unbedingt verhindern, um das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zu stärken und das Spielgeschehen von Beginn an bestimmen zu können, statt erst aufzuerholen.

Die Spieler müssen ständig daran erinnert werden, dass die ersten Minuten oft über den weiteren Verlauf eines Spiels entscheiden. Klose fordert Disziplin und Wachheit in jeder Sekunde, um keine Chancen für die Gegner zu verschenken. Die Analyse der vergangenen Spiele zeigt, dass diese Wachheit gefehlt hat und nun mit maximaler Härte im Training und in der Mentalität einstudiert wird. Das Ziel ist es, die eigene Spielidentität sofort auszuleben.

Ausblick auf die kommenden Zweitliga-Spiele

Am Samstag um 13 Uhr steht das nächste wichtige Match gegen Eintracht Braunschweig an. Das Spiel wird von Sky übertragen und kann zudem über einen Live-Ticker auf BILD.de verfolgt werden. Der FC Nürnberg hofft, mit der neuen Mentalität und der erhöhten Aufmerksamkeit von der ersten Minute an einen guten Start in dieses Duell zu legen und die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Klose ist optimistisch, dass die klare Ansprache ihre Wirkung zeigen wird.

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Nach dem Spiel gegen Braunschweig blickt das Team bereits auf die weiteren Termine in der 2. Bundesliga. Am Freitag, dem 27. November, um 18.30 Uhr, folgt der 13. Spieltag beim 1. FC Heidenheim. Daraufhin steht am Freitag, dem 11. Dezember, um 18.30 Uhr der 15. Spieltag beim 1. FC Magdeburg an. Der letzte genannte Termin im Fokus ist der 17. Spieltag bei Hertha BSC am Samstag, dem 16. Januar, um 20.30 Uhr. In dieser Zeit muss der FC Nürnberg beweisen, dass die Anpassungen gegriffen haben.