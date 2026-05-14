FC Porto schließt Lewandowski-Verpflichtung aus, doch Interessenten gibt es noch genug

Robert Lewandowski (37) steht vor einer ungewissen Zukunft beim FC Barcelona. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, die Transfer-Gerüchte brodeln. Jetzt hat sich der FC Porto zu Wort gemeldet – und eine Verpflichtung des polnischen Star-Stürmers kategorisch ausgeschlossen. Der Grund: Lewandowski sei schlicht zu teuer. Der TV-Sender "Sky" hatte Lewandowski beim portugiesischen Traditionsklub ins Spiel gebracht, doch daraus wird nun nichts. Interessenten gibt es aber trotzdem noch genug. Neben den italienischen Top-Klubs AC Mailand und Juventus Turin sollen auch Teams aus der Major League Soccer (MLS) und Saudi-Arabien den Stürmer im Visier haben. Gerade Letztere würden Lewandowski jetzt mit einem irren Gehalt locken, wie das polnische Portal "WP SportoweFakty" berichtet. Demnach würde Saudi-Klub Al-Hilal Lewandowski satte 90 Millionen Euro pro Jahr bieten. Geht es für ihn also vielleicht doch in die Wüste oder verlängert er am Ende sogar bei Barça? Auch diese Möglichkeit ist noch nicht vom Tisch.

Robert Lewandowski (37) steht vor einer ungewissen Zukunft beim FC Barcelona. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, die Transfer-Gerüchte brodeln. Jetzt hat sich der FC Porto zu Wort gemeldet – und eine Verpflichtung des polnischen Star-Stürmers kategorisch ausgeschlossen.

Der Grund: Lewandowski sei schlicht zu teuer. Klub-Präsident André Villas-Boas (48) stellte gegenüber portugiesischen Medienvertretern klar: "Es macht uns zwar stolz, dass der FC Porto mit einer Fußballlegende wie Lewandowski in Verbindung gebracht wird.

". Der ehemalige Trainer (u.a. Porto, Chelsea und Tottenham) machte jedoch deutlich, dass man sich das Gehalt des "Sie können sich sicher vorstellen, dass die finanzielle Belastung durch einen Spieler dieses Kalibers natürlich die Möglichkeiten des FC Porto übersteigt", so der Portugiese. Lewandowski soll bei Barça im Jahr geschätzte 25 Millionen Euro brutto inklusive Prämien verdienen.

Villas-Boas hob zwar hervor, dass Porto mit drei polnischen Spielern im Kader – Oskar Pietuszewski (17), Jan Bednarek (30) und Jakub Kiwior (26) – bereits gute Erfahrungen gemacht habe. Lewandowski jedoch werde nicht dazustoßen: "Er liegt völlig außerhalb der finanziellen Möglichkeiten des FC Porto.

". Der TV-Sender "Sky" hatte Lewandowski beim portugiesischen Traditionsklub ins Spiel gebracht, doch daraus wird nun nichts. Interessenten gibt es aber trotzdem noch genug. Neben den italienischen Top-Klubs AC Mailand und Juventus Turin sollen auch Teams aus der Major League Soccer (MLS) und Saudi-Arabien den Stürmer im Visier haben.

Gerade Letztere würden Lewandowski jetzt mit einem irren Gehalt locken, wie das polnische Portal "WP SportoweFakty" berichtet. Demnach würde Saudi-Klub Al-Hilal Lewandowski satte 90 Millionen Euro pro Jahr bieten. Geht es für ihn also vielleicht doch in die Wüste oder verlängert er am Ende sogar bei Barça? Auch diese Möglichkeit ist noch nicht vom Tisch





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