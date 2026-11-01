FC Rot-Weiß Erfurt besiegt SV Babelsberg mit 4:1 und bleibt Tabellenführer

Der FC Rot-Weiß Erfurt gewinnt mit 4:1 gegen den SV Babelsberg im Steigerwaldstadion. Die Mannschaft festigt mit dem zehnten Sieg ihre Führungsposition in der Regionalliga-Nordost.

Im Steigerwaldstadion hat der FC Rot-Weiß Erfurt seinen Meisteranspruch eindrucksvoll untermauert. Mit einem klaren 4:1-Heimsieg gegen den SV Babelsberg festigte die Mannschaft ihre Position an der Tabellenspitze der Regionalliga. Mit nunmehr 34 Punkten führt das Team souverän die Liga an und zeigte in diesem Spiel keine Anzeichen von Schwäche, obwohl der Verfolger weiter in Reichweite bleibt.

Effiziente Anfangsphase und frühe Führung

Noch bevor das Spiel richtig in Schwung kam, brannte es bereits im Strafraum der Gäste. Eine Flanke von rechts, perfekt serviert von Caciel, erreichte Quiala Tito, der mitgelaufen war. Der Stürmer netzte diese Situation eiskalt und sorgte in der vierten Minute für die frühe 1:0-Führung für die Hausherren. Dieser Start hatte den Babelsbergern die Luft aus den Segeln genommen und die Erfurter kamen sofort in einen selbstbewussten Modus. Die Führung war zwar einfach, aber sie zeigte die Qualität im Abschluss, die der FC Rot-Weiß derzeit auszeichnet.

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Nur zwölf Minuten später versuchte Quiala Tito, die Situation durch einen spektakulären Seitfallzieher zu verschönern. Auch wenn er das Leder dabei verfehlte, entstand im anschließenden Strafraumgewirr die nächste Chance. Sofian Ikene stand in dem Chaos goldrichtig und drückte die Kugel sicher über die Linie. In der 16. Minute stand es somit bereits 2:0. Die Erfurter kontrollierten das Spielgeschehen deutlich und ließen dem SV Babelsberg kaum Raum, um sich in das Match zu einschleichen.

Konter trifft und Gegner reduziert

Nach der Pause drückte Erfurt weiter auf das Gaspedal. Trainer Gerber wechselte munter durch, wobei Felßberg und Boboy die Partie verstärkten. Dieses Wechselgerede brachte kurzzeitig etwas Sand ins Getriebe, doch die Konstanz blieb erhalten. In der 74. Minute folgte ein mustergültiger Konter, der den Sieg praktisch entschied. Der frisch genesene Romario Hajrulla schickte Dustin Forkel auf die Reise. Der fasste sich aus 20 Metern ein Herz und zirkelte den Ball butterweich und unhaltbar in den rechten oberen Winkel. Das erlösende 3:0 wurde gesetzt und sorgte für Ruhe im Stadion.

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Kurz darauf gab es einen kurzen Moment der Unachtsamkeit in der Erfurter Hintermannschaft. Der SV Babelsberg nutzte die Konzentrationsschwäche der Hausherren, die im Tiefschlaf zu sein schienen. Paul Roman Wegener tankte sich auf der rechten Seite durch und überwand den Erfurter Schlussmann Otto aus spitzem Winkel. Der 3:1-Auswärtstreffer in der 78. Minute war zwar ein Ausrutscher, doch er konnte den Lauf der Ereignisse nicht mehr grundlegend ändern. Die Erfurter zeigten jedoch die notwendige Reife, um die Führung nicht aus der Hand zu geben.

Perfekter Abschluss durch Hajrulla

Die passende Antwort auf das Tor des SV Babelsberg ließ nicht lange auf sich warten. Romario Hajrulla setzte den Schlusspunkt der Partie und bewies erneut seine Klasse. Ein präziser Freistoß, der zunächst wie ein Fehler wirkte, landete am langen Pfosten. Dort stand Hajrulla goldrichtig und köpfte aus Nahdistanz zum 4:1-Endstand ein. Dies geschah in der 85. Minute. Der Sieg war damit endgültig besiegelt und der elfte Punktgewinn in Folge könnte zum Greifen nahe sein. Der zehnte Saisonsieg untermauert die Meisterambitionen des FC Rot-Weiß Erfurt und zeigt, dass das Team auch gegen widerstandsfähige Gegner die Nerven behält und effizient abschließt. Die Stimmung im Team ist hoch, da die Taktik auf geht und die individuelle Qualität im entscheidenden Moment den Unterschied macht.