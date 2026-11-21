Der FC Rot-Weiß Erfurt gewinnt das Topspiel mit 3:0 gegen die VSG Altglienicke. Der Spitzenreiter bestätigt seine Stärke und bleibt souverän an der Spitze der Regionalliga.

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat seine positive Erfolgsserie in der Regionalliga eindrucksvoll fortgesetzt. Im ausgetragenen Topspiel setzte sich der Tabellenführer mit einem klaren 3:0-Sieg gegen die VSG Altglienicke durch. Dieses Ergebnis sicherte der Mannschaft nicht nur drei wichtige Punkte, sondern demonstrierte auch unter erschwerten Bedingungen die technische und taktische Überlegenheit des Klubs. Die Fans waren bei eisigen Temperaturen Zeuge einer dominanten Leistung.

Dominante Leistung im Topspiel der Liga

Das Spiel vor 8200 Zusehern zeigte deutlich, warum der FC Rot-Weiß Erfurt an der Spitze der Tabelle steht. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm die Heimmannschaft das Spiel tempomäßig und risikofreudig komplett in die Hand. Spieler wie Robbie Felßberg, Benjica Caciel und Romario Hajrulla schufen in der ersten Halbzeit herausragende Torchancen. Trotzdem blieb das 0:0 auf der Uhr, was vor allem dem außergewöhnlichen Tageswerk von VSG-Torwart Klatte zu verdanken war. Der Keeper der Berliner hielt mit mehreren Paraden seine Mannschaft im Rennen, obwohl er von den Angriffen der Erfurter bedrängt wurde.

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Schlüsselmomente und Tore im zweiten Durchgang

Die entscheidenden Wendepunkte des Spiels ereigneten sich nach der Pause. Zunächst behielt Klatte auch in der 50. Minute die Oberhand, als er einen Kopfball von Ikene aus kürzester Distanz mit blitzschnellen Reflexen abwehrte. Doch drei Minuten später brach der Bann endgültig. Benjica Caciel nutzte eine perfekte Vorarbeit von Schwarz, drang auf der linken Seite eindringlich vor und setzte den Ball zum 1:0 ins Netz. Dieses Tor veränderte die Dynamik des Spiels fundamental zugunsten des FC Rot-Weiß Erfurt, der fortan das Geschehen kontrollierte.

Die Erfurter ließen der VSG Altglienicke keine Räume und erhöhten den Druck weiter. In der 75. Minute folgte die Verdopplung des Vorsprungs. Ein weiter Einwurf von Niclas Walther landete präzise bei Romario Hajrulla, der die Kugel trocken verwertete. Mit dem 2:0 zog der Spitzenreiter klar davon und diktierte nun das Tempo im Spiel. Die defensive Stabilität des Teams wurde von der Taktik von Trainer Gerber hervorragend umgesetzt, sodass nur noch wenige Gefährlichkeiten auf Seiten der Gäste entstanden.

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Ersatzspieler und Trainerreaktionen zum Spiel

Gegen Ende des Spiels zeichnete sich Raphael Mensah als neuer Akteur aus. Der Spieler wurde 15 Minuten vor Schluss von Trainer Gerber eingewechselt und zeigte sofort Wirkung. Nach einer präzisen Vorlage von Benjica Caciel umspielte Mensah den gegnerischen Keeper Klatte und erhöhte in der 90. Minute auf 3:0. Damit festigte er den Sieg und enttäuschte das Publikum nicht mit seiner Effizienz. VSG-Coach Dan Twardzik, der Sohn der RWE-Legende René Twardzik, musste die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Er betonte, dass seine Mannschaft zwar gut verteidigt habe, aber in den entscheidenden Eins-zu-eins-Situationen unterlegen war.

Weitere Schritte und Ausblick auf das nächste Spiel

Der FC Rot-Weiß Erfurt bleibt damit souveräner Tabellenführer und festigt seine Position als Aufstiegsfavorit. Trainer Gerber äußerte sich hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Er bezeichnete den Auftritt als eine der Top-Leistungen der gesamten Hinrunde und betonte, dass der klare Matchplan perfekt aufgegangen sei. Die Spieler hätten die VSG Altglienicke als extrem starken Gegner eingestuft, seien aber durch ihre Griffigkeit und Härte siegreich geworden.

Die Fans dürfen nun weiter vom Aufstieg träumen, da die Leistungen der Mannschaft konstant hochklassig sind. Bereits in einer Woche wartet mit dem Auswärtsspiel beim BFC Dynamo ein weiterer wichtiger Test auf die Erfurter. Der FC Rot-Weiß Erfurt muss beweisen, dass seine aktuelle Form auch außerhalb des heimischen Stadions abrufbar ist. Die Mannschaft zeigt sich jedoch selbstbewusst und bereit, die geforderte Qualität auch unter fremden Bedingungen zu liefern.