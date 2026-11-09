FC Rot-Weiß Erfurt im Pokal-Viertelfinale: 48 Tore Sturm trifft Empor Walschleben

Der FC Rot-Weiß Erfurt mit 48 Toren in der Regionalliga Nordost spielt gegen Empor Walschleben um den Thüringenpokal. Trainer Fabian Gerber warnt vor einer Unterschätzung.

Der FC Rot-Weiß Erfurt setzt in der aktuellen Spielzeit klare Akzente in der Regionalliga Nordost und erzielt mit einem durchschnittlichen Scorerate von 48 Toren beeindruckende Ergebnisse. Der Verein strebt damit nicht nur den sportlichen Wiederaufstieg in den bezahlten Fußball an, nachdem man zuvor Insolvenz und einen Absturz in die fünfte Klasse hinter sich gelassen hat. Zusätzlich zum ligainternen Fokus richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf das bevorstehende Pokal-Viertelfinale, das eine langjährige Durststrecke beenden könnte.

Pokal-Hoffnungen und das Spiel bei Siebtligist

Seit dem Jahr 2017 steht bei den Thüriern der Gewinn des Thüringenpokals aus, was bei den Fans eine besondere Sehnsucht nach Erfolg ausgelöst hat. Das nächste wichtige Datum steht bereits fest: Am Samstag um 13 Uhr tritt der FC Rot-Weiß Erfurt beim Siebtligisten Empor Walschleben an. Dies ist ein entscheidendes Spiel, um endlich wieder den begehrten Titel zu erringen und die Fans mit einer Berechtigung für die Teilnahme am DFB-Pokal zu belohnen.

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Trainer Fabian Gerber warnt vor Unterschätzung

Trainer Fabian Gerber, der das Team seit einigen Zeit führt, hat in einem aktuellen Statement vor einer vorschnellen Selbstüberschätzung gewarnt. Obwohl der FC Rot-Weiß Erfurt als Favorit gilt, sieht Gerber im Gegener Empor Walschleben eine ernsthafte Gefahr. Er betonte, dass das Team keine Experimente im Pokalbetrieb durchführen wolle und das Spiel ernsthaft angehen wird, um keine unerwarteten Rückschläge hinzunehmen.

Kaderrotation und strategische Aufstellung

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Trotz der ernsten Einstufung des Gegners plant Trainer Fabian Gerber eine gezielte Rotation im Kader. Das Team ist breit aufgestellt, sodass Spieler, die in der Regionalliga Nordost bislang noch weniger Einsatzzeiten hatten, die Chance auf Spielpraxis erhalten sollen. Diese Maßnahme dient dazu, die tieferen Reihen des Aufgebots zu testen und die Konkurrenzsituation im Verein zu stärken, ohne dabei die Leistungsfähigkeit im entscheidenden Viertelfinale zu gefährden.

Kein Geschenk an den Gegner

Ein zweites Aufbauseitigen-Schicken ist nach Aussage von Fabian Gerber nicht das Motto des FC Rot-Weiß Erfurt. Stattdessen gilt der Anspruch, jeden Gegner, insbesondere im Pokal, mit höchster Ernsthaftigkeit zu behandeln. Es wird nichts einfach hingegeben, da der Druck auf die Mannschaft groß ist, den Pokal wieder nach Erfurt zu holen und so die langjährige Durststrecke von sieben Jahren ohne Titelgewinn in diesem Wettbewerb zu beenden.