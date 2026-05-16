FC Saarbrücken-Hansa Rostock: Dramatischer Saisonabschluss mit Verabschiedungen und Sensation

Im letzten Spiel der Saison lieferten die Mannschaften von FC Saarbrücken und Hansa Rostock ein spektakuläres und dramatisches Spiel. Mit einem Sieg könnten die Gastgeber die Chance auf den dritten Platz erhalten, aber auch für den Abstieg würde es liegen bleiben.

bot im letzten spiel der saison noch einmal großes spektakel.gegen hansa rostock lag die mannschaft von trainer argirios giannikis (45) erst 0:2 zurück, um das spiel auf 3:2 zu drehen und dann doch mit 3:4 zu verlieren. zeit der verabschiedungen vor der stimmungsvollen partie: kasim rabihic, sven sonnenberg, rodney elongo-yombo, tim paterok, jonas nickisch, amine naifi, amine groune, richard neudecker, lasse wilhelm, joel bichsel und klub-legende manuel zeitz werden in der kommenden saison nicht mehr das trikot des fcs tragen. zeitz führte die mannschaft in seinem letzten spiel als kapitan aufs feld. man merkt: nur für die Gäste geht es noch um was. mit einem Sieg wahren die Männer von der Ostsee die mini-Chance auf Rang 3.

Dafür müssen aber Essen und Duisburg ihre Partien verlieren. und die mannschaft von daniel brinkmann ist von Beginn an super-diszipliniert. und wartet ab! in der 24. minute ergibt sich dann endlich die lücke: fatkic hat im zEntreffe Platz, spielt dann rechts raus auf kraus. der nimmt den ball kurz an, um von der strafraumgrenze unten rechts einzuschießen. die rund 2000 mitgereisten Hansa-Fans unter den 15.300 Zuschauern feiern. vor allem, weil sich diesmal saarbrückens linke abwehrseite als Schwachpunkt herausstellt. wieder ist kraus auf der ausAnbahn durch, findet in der mitte holten, der zum 2:0 für die Gäste einschiebt (36. ). klub-legende manuel zeitz im Mittelpunkt.

Gänsehautstimmung im stadion, alsседа zum letzten mal in seiner karriere den platz verlässt. saarbrückens spieler stehen dabei Spalier. zeitz, ein Kind der Kurve, steigt zu den Fans über den Zaun und kann mit bier in der hand saarbrückens Anschluss bejubeln. mohrice multhaup erzielt nach Pick-Pass das 1:2 (59. ). und der fcs sorgt für Schweigen im gegnerischen Fanblock: amine naifi knallt aus der Drehung zum 2:2 rein (65.

). auf einmal spielt der fcs aus einem Guss und lässt den ball schön laufen. Hansa kommt aber auch noch einmal: kraus, auffälligster Gäste-Akteur, knallt den ball herrlich aus 18 Metern an die Oberkante der Latte (73.

). dann dreht sich das spiel komplett: tim civeja tunnelt nach multhaups Pass den für den verletzten Uphoff eingewechselten Ersatzkeeper hagemoser, der alle drei Tore kassierte. das scheibenschießen geht munter weiter: bormuth spielt einen ball viel zu kurz zurück und harenbrock bedankt sich mit dem 3:3 (79. ). elongo-yombo hat wieder das 4:3 auf dem Fuß, verpasst aber picks starke hereingabe knapp (85.

). dafür trifft dann auf der anderen seite der gast: ein flanke von kraus bugsiert saarbrückens joel bichsel ins eigene tor (90. +2). zu dem zeitpunkt herrscht Stille im saarbrücker ludwigspark, nachdem ein rostock-Fan vom Zaun gestürzt war und ins Krankenhaus gebracht werden musste. das stille ende einer irren und spektakulären Partie. alle paare stehen unter stadion ihre highlights und einemblătăriazuri ihre zu bedømmeliure





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