Florian Pick sichert FC Saarbrücken den 2:1-Sieg gegen Wehen Wiesbaden in der Nachspielzeit. Der FCS rückt als Erster Verfolger der Top 3 wieder näher an die Spitzenteams heran.

Der FC Saarbrücken hat sich in einem äußerst intensiven und hitzigen Duell gegen Wehen Wiesbaden drei wichtige Punkte erkämpft und das Spiel mit 2:1 gewonnen. Der entscheidende Treffer fiel durch Florian Pick in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Mit diesem knappen Sieg positioniert sich der FCS erneut als erster Verfolger der Top 3 in der aktuellen Tabelle der 3. Liga. Der Sieg war trotz personeller Engpässe und vieler Ausfälle ein wichtiger Schritt für die Mannschaft.

Trainerwechsel und personelle Schwäche beim FCS

Trainer Argirios Giannikis musste vor dem Spiel drei wesentliche Änderungen im Vergleich zum 3:5 bei Viktoria Köln vor der Länderspielpause vornehmen. Diese Anpassungen waren zwingend notwendig, da einige Schlüsselspieler fehlten. Für den gesperrten Brünker rutscht Staff in das Sturmzentrum, was die Offensivstruktur maßgeblich veränderte. Auch auf den Außenverteidiger-Positionen war alles neu besetzt, da Rizzuto und Bäuerle für die verletzten Bretschneider und Fahrner aufliefen. Diese personellen Schwierigkeiten standen im Kontrast zum gegnerischen Team, das sich positiv entwickelt hat.

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Wehen Wiesbaden im Aufwind unter Seitz

Der Gegner, Wehen Wiesbaden, galt als Mannschaft der Stunde in der 3. Liga. Seit dem Trainerwechsel zu Jochen Seitz zeigte die Gastmannschaft eine beeindruckende Serie. In den Spielen unter der neuen Führung gewann Wehen Wiesbaden fünfmal und spielte einmal unentschieden. Diese Formkurve stellte eine ernste Bedrohung für den FC Saarbrücken dar, der sich durch die personellen Umstellungen zunächst in einer defensiven Grundhaltung sehen musste. Die Differenz in der aktuellen Verfassung der beiden Teams war im Spielverlauf mehrfach spürbar.

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Florian Pick und der entscheidende Moment im Ludwigspark

Das Spiel im Ludwigspark endete mit einem klaren Erfolg für die Hausherren, wobei der Sieg erst in der allerletzten Minute besiegelt wurde. Florian Pick erzielte den Siegtreffer in der 90. Minute und ersten Sekunde. Sein scharfer Pass ins Zentrum wurde vom Gegner Hercher fälschlicherweise ins eigene Tor abgefälscht. Dieser 2:1-Führungsstand hielt bis zum Ende des Spiels. Vorher hatte Schleimer in der 80. Minute durch die Nutzung einer Freistoßflanke den 1:1-Ausgleich erzielt. Das Spiel war von vielen Konflikten geprägt, darunter Rote Karten für Co-Trainer Gaetan Krebs und Sportvorstand Markus Thiele.