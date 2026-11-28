Trainer Miron Muslic erlebt eine historische 1:8-Niederlage gegen SC Paderborn. FC Schalke 04 bleibt im achten Spiel ohne Sieg und rutscht in der Tabelle ab.

Am 13. Spieltag der Bundesliga erlebte der FC Schalke 04 in Paderborn eine der schwärzesten Stunden in der jüngeren Vereinsgeschichte. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic verabschiedete sich mit einer vernichtenden 1:8-Niederlage vom Platz und blamierte sich vor dem ausverkauften Publikum der Benteler-Arena. Diese Resultat beendet nicht nur die eigene Hoffnungen auf den sofortigen Wiederaufstieg, sondern markiert den Tiefpunkt einer Serie, in der die Gelsenkirchener bereits im achten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg geblieben sind.

Historisches Debakel und klare Torschützenliste

Das Spielverhältnis von 1:8, bei dem Schalke auch die Halbzeitpause mit 0:3 hinten liegen hatte, spiegelt die vollständige Überlegenheit der Gastgeber wider. Paderborn feierte damit seinen dritten Heimsieg in dieser Saison und sicherte sich damit einen vorzeitigen Sprung ins sichere Tabellenmittelfeld. Die Tore für die Ostwestfalen erzielten zahlreiche Spieler: Jano ter Horst öffnete die счёт im 21. Minute mit seinem ersten Saisontor. Der überragende Stefano Marino steuerte ein Dreierpack bei und triff in den Minuten 39, 45+4 und 57. Auch Steffen Tigges (55.), Deniz Zeitler (73.), Gabriel Vidovic (85. per Foulelfmeter) und Felix Götze (90.+6) konnten netten. Lediglich Adil Aouchiche erzielte in der 59. Minute den dürftigen Ehrentreffer für die Schalke-Fans.

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Muslics taktische Enttäuschung und Abwehrprobleme

Trainer Miron Muslic hatte vor dem Spiel betont, dass die Mannschaft mit großer Verantwortung und Geschlossenheit auftreten wolle, doch die Realität sah anders aus. Schalke ließ gleich zu Beginn eine Großchance liegen, als Junior Adamu nach einem Fehler von Mattes Hansen zum Abschluss kam, Torhüter Nahuel Noll jedoch parierte (2.). In der Folgezeit agierten die 15.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena und die Gastgeber aktiver, während die Gäste nervös wirkten. Stefano Marino hatte nach einem Konter die beste Möglichkeit, die das Schalke-Schlusslicht klar abwehrte (17.). Zudem musste Schalke kurz darauf Junior Dina Ebimbe in der 20. Minute wechseln, da er sich am Oberschenkel verletzte, ohne dass ein Gegner eingegriffen hätte.

Positionierung und Zukunftsaussichten

Die aktuelle Tabelle zeigt, dass Paderborn durch den Sieg vorerst das Tabellenmittelfeld erreicht hat, während Schalke tief in der Krise steckt. In der vergangenen Saison hatten die Gelsenkirchener noch beide Spiele in der 2. Liga gegen den Gegner knapp gewonnen, was den Kontrast zur jetzigen Situation nur noch schärfer macht. Die Schalker Abwehr, die sonst als so stabil galt, fand immer wieder Wege durch, die von Paderborn gezielt genutzt wurden. Marino traf in der 34. Minute zunächst deutlich drüber, erhöhte dann aber nach einem überragenden Solo und erneut in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

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Personelle Entscheidungen und Ausblick

Auch außerhalb der Tore gab es Kritikpunkte. Zlatan Ibrahimovic war zwar nicht im Aufgebots, aber Edin Dzeko blieb als 40-Jähriger unauffällig, obwohl er bis dato in der Bundesliga nur eine Randfigur war. Muslic hatte zuvor erklärt, keine Rücksicht auf Namen nehmen zu können, ließ Dzeko jedoch zum dritten Mal in dieser Saison von Beginn an spielen. Nach dem ersten Gegentreffer wurden die Gäste wacher, Hasan Kurucays Schuss ging jedoch knapp vorbei (33.). In der zweiten Halbzeit kam Schalke mit etwas mehr Schwung aus der Kabine, ließ sich aber immer wieder durch Gegentreffer auskontern, was das Endergebnis von 1:8 bestätigte.

Folgen für den Verein und die Fans

Für die Fans des FC Schalke 04 ist diese Niederlage emotional und sportlich schwer zu verkraften. Die Tatsache, dass man bereits im achten Spiel ohne Sieg bleibt, zeigt, dass das Problem tiefer liegt als nur eine einzelne schlechte Leistung. Die Taktik und die personelle Aufstellung von Miron Muslic stehen nun zur Disposition. Paderborn hingegen profitiert von der Schwäche der Konkurrenz und festigt seine Position. Was als Aufsteiger-Duell begann, endete als Lehrstunde in Schwäche für die Gelsenkirchener und als Triumph für die Ostwestfalen.