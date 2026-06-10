FC Schalke 04 besichert sich mit japanischem Mittelfeldtalent Satoshi Tanaka bis 2030

Satoshi Tanaka unterschreibt langfristigen Vertrag beim FC Schalke 04, soll das defensive Mittelfeld neu beleben und die Konkurrenz von anderen Vereinen übertreffen.

Satoshi Tanaka , ein 23‑jähriger zentraler Mittelfeld spieler aus Japan, hat nach einem abschließenden medizinischen Check beim FC Schalke 04 einen Vertrag bis zum Jahr 2030 unterschrieben.

Der Deal wurde von der Bildagentur bestätigt und markiert den offiziellen Abschluss seiner Verpflichtung für den runden Meister. Tanaka erklärte, dass die Verantwortlichen des Vereins ihm in den Gesprächen genau aufzeigten, wie er in das Konzept des Teams in der Bundesliga passe, und dass ihn diese Klarheit stark beeindruckt habe. Der neue Recruit soll das etablierte Doppel im defensiven Mittelfeld, bestehend aus Ron Schallenberg (27) und Soufiane El‑Faouzi (23), herausfordern und dadurch für neue Dynamik sorgen.

Trainer Miron Muslic (43) betont, dass jeder Spieler, einschließlich des Neuzugangs, sich im Training beweisen muss, um einen Platz im Kader zu sichern. Sportdirektor Youri Mulder (57) hob die spezifischen Qualitäten hervor, die Tanaka für die Position im defensiven Mittelfeld mitbringt. Er beschrieb den japanischen Spieler als aggressiv im Ballwettbewerb, dynamisch und agil, mit ausgeprägter Laufstärke und hoher Intensität - Eigenschaften, die exakt dem Anforderungsprofil des Vereins entsprechen.

Ohne den kürzlichen Abstieg von Fortuna Düsseldorf hätte Schalke wohl keinen so attraktiven Kandidaten auf dem Transfermarkt gehabt. Der mögliche Ablösesumme lag bei etwa zehn Millionen Euro, doch die Situation eröffnete für Schalke die Chance, den Spieler kostenfrei zu verpflichten, nachdem Sportvorstand Frank Baumann (50) und Scoutingchef Maximilian Lüftl (31) bereits in der Rückrunde nach 13 von 17 möglichen Einsätzen von Tanaka auf ihn zugekommen waren. Der Transfer hat nicht nur in Gelsenkirchen, sondern auch bei anderen Klubs Aufmerksamkeit erregt.

Drei weitere Vereine zeigten Interesse an dem defensiven Mittelfeldspieler, doch die Argumente und das Timing von Schalke 04 setzten dem Ganzen die Krone auf. Die Perspektive, dass Tanaka zu einem neuen Publikumsliebling in der Region werden könnte, wird durch die erfolgreiche Eingewöhnung früherer japanischer Spieler wie Atsuto Uchida und Ko Itakura unterstützt, die sich schnell zu Favoriten der Fans entwickelten.

Schalke plant zudem, seine Marktaktivitäten fortzusetzen und beobachtet weitere potenzielle Neuzugänge, darunter den Innenverteidiger Sean Dulic (21) von der 1860 München, der nach dem erzwungenen Abstieg des Vereins ablösefrei verfügbar ist. Der Verein bleibt also aktiv im Transfermarkt, um die Kaderbreite für die bevorstehende Saison zu stärken





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