Der FC Schalke 04 kassiert ein 1:8-Debakel bei Paderborn. Mit nur einem Treffer in elf Spielen und vielen Ausfällen geht der Verein geschwächt ins Revierderby.

Das Revierderby gegen Borussia Dortmund steht bevor, doch der FC Schalke 04 blickt mit Blick auf die aktuelle Verfassung eher mit Sorge denn mit Hoffnung auf die Begegnung. Acht Tage vor dem hochkarätigen Duell musste sich der Tabellenfünfzehnte, der aktuell als Tabellen-16. geführt wird, ein historisches Debakel antun. Im Auswärtsspiel beim SC Paderborn endete das Match mit einer schmachvollen 1:8-Niederlage, die das Selbstvertrauen im Kader nachhaltig erschüttert. Es ist das erste Mal in der Bundesliga-Ära, dass die Königsblauen derart vernichtend vom Platz verwiesen werden.

Historisches Debakel mit sechs Gegentreffern in der ersten Hälfte

Die Torejagd des SC Paderborn war bis zur Pause kaum aufzuhalten und setzte die Schalker Führungsspieler unter massiven psychischen Druck. Bereits in der 21. Minute sorgte Jano ter Horst für die 1:0-Führung, ehe Stefano Marino das Team innerhalb von sechs Minuten drei weitere Tore bescherte. Die Treffer in der 39., der 45.+4. und der 57. Minute beendeten jeglichen Versuch der Schalker, den Anschluss zu halten. Hinzu kamen Treffer von Steffen Tigges in der 55. Minute, Deniz Zeitler in der 73. Minute sowie Gabriel Vidovic, der in der 85. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. Auch Felix Götze sorgte in der 90.+5. Minute für die Zuspitzung der Niederlage, was aus Sicht des FC Schalke 04 ein 1:8 markierte.

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Für den SC Paderborn ist dies der bislang höchste Sieg in der eigenen Bundesliga-Geschichte. Die Leistung der Gäste war in der ersten Halbzeit durch absolute Passivität gekennzeichnet. Besonders deutlich wurde dies, als der 18 Jahre jüngere Stefano Marino in der direkten Reaktion auf einen fehlgeleiteten Schuss des Schalker Angreifers Edin Dzeko zum zweiten Mal zum Abschluss kam. Die Paderborner dominierten das Spiel durch schnellen und schnörkellosen Spielzug, während die Königsblauen jegliche Dynamik vermissen ließen.

Edin Dzeko kehrt zurück, scheitert jedoch an der eigenen Passivität

Trainer Jan-Morik Muslic hatte vor dem Match noch auf Optimierung gesetzt und den 40-jährigen Edin Dzeko erstmals seit dem 6. Spieltag wieder in die Startelf berufen. Die Hoffnung war groß, dass die Erfahrung und Qualität des Stürmers die Mannschaft rundherum besser machen und den Ball über die Linie drücken könnte. Doch die Realität sah anders aus. Dzeko war während der gesamten Partie ein Faktor, der keine entscheidenden Impulse setzte. Bereits in der 2. Minute scheiterte sein Sturmpartner Junior Adamu kläglich am Torwart Nahuel Noll.

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Direkt nach der Pause schien kurzzeitig Hoffnung auf zu keimen, als die Schalker schwungvoll in die zweite Halbzeit starteten. In der 49. Minute hatte Dzeko im Fünfmeterraum sogar noch eine Abschlussmöglichkeit. Doch diese kurze Phase der Aktivität führte nicht zum erhofften Durchbruch. Stattdessen fiel die Defensive des FC Schalke 04 wie ein Kartenhaus zusammen. Steffen Tigges und Stefano Marino ließen sich bei ihren Toren zum 4:0 und 5:0 jeweils völlig allein auf den Schalker Keeper Karius zulaufen. Auch ein Volleyschuss von Hasan Kurucay in der 33. Minute flog zwei Meter am Tor vorbei, was die mangelnde Treffsicherheit unterstrich.

Verletzungssorgen und lange Liste der Ausfälle

Die ohnehin schon dünne Personaldecke des FC Schalke 04 wurde weiter dezimiert. So musste Eric Junior Dina Ebimbe bereits in der 19. Minute verletzt ausgewechselt werden und kann für das kommende Spiel nicht zur Verfügung stehen. Diese Verlängerung der Ausfallliste vor dem Derby gegen Borussia Dortmund ist ein weiteres großes Sorgenkind. Die Offensive um Adil Aouchiche, Junior Adamu und Edin Dzeko wirkte isoliert und ohne ausreichend Unterstützung aus dem Mittelfeld. In elf Bundesliga-Spielen hat die Schalker Elf bisher nur sechs Tore erzielt, was eine offensive Ohnmacht von enormem Ausmaß signalisiert.

Auch die Abwehrreihen zeigten bei weiten Teilen des Spiels keine geschlossene Linie. Neben den genannten Ausfällen fielen weitere Akteure wie Laurin Curda in der 67. Minute, Jonah Sticker in der 77. Minute und Sven Michel in der 82. Minute aus, was die Struktur der Mannschaft zusätzlich löste. Der SC Paderborn ließ zwar selbst noch zahlreiche Großchancen aus, wie die Tore von Deniz Zeitler und Gabriel Vidovic belegen, doch die Konstanz im Abschluss fehlte den Königsblauen völlig.

Ausblick auf das Revierderby und die Situation im Tabellenmittelfeld

Den einzigen Ehrentreffer erzielte Adil Aouchiche in der 59. Minute zum 1:5, doch dieser Treffer änderte am Gesamtbild und am Verlauf des Spiels nichts. Vor 15.000 Zuschauern in Paderborn musste sich der FC Schalke 04 noch dreimal den traditionell lautstarken Gesang "Hermann Löns, die Heide brennt" der Heide-Anhänger anhören. Diese Demütigung ist schwer zu verdauen, doch das Revierderby gegen Borussia Dortmund steht nun unausweichlich an. Die Verantwortlichen müssen schnell handeln, um das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen und die defizitäre Offensive für das große Spiel zu reaktivieren.

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Die Bilanz des Grauens aus Paderborn wird die Stimmung im Verein und unter der Anhängerschaft stark beeinflussen. Mit nur einem Punkt aus zehn Spielen und einer katastrophalen Tordifferenz droht den Königsblauen der Abstiegskampf. Das nächste Spiel gegen Borussia Dortmund wird daher mehr als nur ein regionales Derby sein; es wird zur Bewährungsprobe für die gesamte Saison. Ob Edin Dzeko und die restliche Offensive das Blatt noch wenden können, bleibt abzuwarten, doch die aktuellen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.