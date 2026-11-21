Am 21. November trifft der tabellenletzte FC Schalke 04 auf den VfB Stuttgart in der Veltins-Arena. Sky überträgt das spannende Bundesliga-Duell exklusiv ab 18:30 Uhr.

Am Samstag, dem 21. November, treffen der FC Schalke 04 und der VfB Stuttgart in der Veltins-Arena aufeinander. Das Bundesliga -Spiel endet in der Vorschau mit einem deutlichen Hinweis auf ein torarmes Ereignis, da beide Teams im ersten Abschnitt des Berichts ein 0:0 verzeichnen. Dieses Unentschieden wird als gerechtfertigt angesehen, obwohl das erste Spielabschnitt als unterhaltsam beschrieben wird und beide Mannschaften klare Chancen auf Treffer hatten.

Tabellensituation vor dem Derby-Anpfiff

Der FC Schalke 04 befindet sich in einer kritischen Phase der Saison. Mit lediglich sechs Punkten steht die Mannschaft aus Gelsenkirchen auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Die Stimmung unter den Anhängern ist angespannt, da die Königsblauen bereits nach einem ersten Heimsieg sehnsüchtig suchen. Nicht nur der erste Sieg zu Hause ist das erklärte Ziel, sondern auch das erste Tor vor den eigenen Fans in der heimischen Arena.

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Im Gegensatz dazu geht der VfB Stuttgart mit mehr Schwung in die Partie. Die Cannstatter haben in einer ansonsten durchwachsenen Saison in den letzten beiden Bundesligaspielen Punkte gesammelt. Trotz dieses Momentum wird das Duell in Gelsenkirchen nicht als Selbstläufer für die Gäste aus Stuttgart betrachtet. Vergangene Erfahrungen zeigen, dass auch starke Gegner wie der Rekordmeister FC Bayern München in der Veltins-Arena nicht über ein 0:0 hinaus kamen.

Personalien und Kaderzusammenstellung

Die Ausgangslage für das Spiel wird durch die verfügbaren Spieler beeinflusst. Für das Aufgebot werden Seimen, Jeltsch und Chabot in der Defensive genannt. Im Mittelfeld stehen Hendriks, Prömel, Spalt, Mittelstädt, Leweling, Undav und Führich zur Verfügung. In der Spitze agiert Demirovic als Angriffsspitze. Diese Personalien bilden den Kern der Taktik, die erwartet wird, nachdem die Teams nach dem Seitenwechsel weiterhin erfrischend nach vorne spielen sollen.

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Das ersatzgeschwächte Erscheinungsbild von Schalke 04 wird explizit erwähnt. Dies unterstreicht die Schwäche des Teams und erklärt die schwierige Position im unteren Tabellenbereich. Die Kombination aus personellen Engpässen und dem Druck, endlich die Punktebalance zu verbessern, stellt eine massive Herausforderung für das Trainerstab und die Spieler dar. Stuttgart versucht, diese defensive Struktur zu knacken.

Mediale Verbreitung und Spielzeit

Für die Zuschauer gibt es wichtige Informationen regarding der Übertragung. Das Duell zwischen FC Schalke 04 und VfB Stuttgart wird nicht im freien Fernsehen (Free-TV) gezeigt. Die Exclusivrechte liegen bei Sky. Das Saturday evening game der Bundesliga startet am 21. November um 18:30 Uhr.

Fans, die das Spiel verfolgen möchten, sind auf das Pay-TV-Abonnement von Sky angewiesen. Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen dient als Austragungsort für dieses wichtige Spiel. Die mediale Inszenierung konzentriert sich auf das Spannungsfeld zwischen dem tabellenletzten Gastgeber und dem motivierten Besucher aus Stuttgart.

Analyse der Torwahrscheinlichkeit

Die Prognose vor dem Spiel deutet darauf hin, dass das 0:0 zur Halbzeit nicht das Endergebnis sein muss. Da beide Teams im ersten Abschnitt definitiv die Möglichkeit hatten, Treffer zu erzielen, wird erwartet, dass nach dem Seitenwechsel weitere Tore fallen können. Die Dynamik der Teams, erfrischend nach vorne zu spielen, könnte die defensive Stabilität durchbrechen.

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Die Nullnummer zum Seitenwechsel ist daher als überraschend zu werten, trotz des gerechtfertigten Remises nach dem Spielverlauf. Die taktische Ausrichtung und die individuelle Qualität der Spieler wie Demirovic oder Führich könnten den entscheidenden Unterschied machen. Für Schalke 04 ist jedes Tor im Heimsystem überlebenswichtig für die weitere Saisonplanung.