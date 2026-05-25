FC Schalke 04-Nachwuchsbereich erschüttert: Vorwürfe gegen Trainer

Ein Mann steht im Verdacht, einen 12-jährigen Jungen sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittlungen dauern mehrere Wochen an.

Schwere Vorwürfe erschüttern den Nachwuchsbereich des FC Schalke 04. Ein Mann steht im Verdacht, einen 12-jährigen Jungen sexuell missbraucht zu haben. Doch die Ermittler befürchten: Es könnte noch viel mehr Fälle geben.

Nach bisherigem Stand soll der Beschuldigte den Jungen bei einem Sichtungstraining des FC Schalke 04 angesprochen und ihm ein exklusives Individualtraining angeboten haben. Dieses soll im April in den privaten Trainings- und Behandlungsräumen des Mannes stattgefunden haben. Dort soll er den Jungen unter dem Vorwand einer angeblich notwendigen körperlichen Untersuchung vollständig entkleidt und angefasst haben.

Außerdem soll der Mann ihn zu weiteren sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Nach dem Treffen soll er von dem Nachwuchskicker übers Handy sogar intime Fotos verlangt haben. Der Beschuldigte arbeitet zudem als Sozialarbeiter an einer Schule und ist Vorsitzender eines gemeinnützigen Vereins für Kinderwünsche. Die Ermittler prüfen derzeit, ob er zumindest einen weiteren Jungen gleichen Alters kontaktiert und ein ähnliches Treffen vereinbart haben soll.

Ob es noch mehr mögliche Opfer gibt, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch die Staatsanwaltschaft Münster wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Privat- und Geschäftsräume des tatverdächtigen Trainers erwirkt und vollstreckt. In den Räumen des Beschuldigten stellten die Ermittler zahlreiche Datenträger sicher. Diese werden jetzt akribisch ausgewertet, gerade im Hinblick auf weitere mögliche Opfer.

Der Trainer wurde von seinen Tätigkeiten freigestellt, seine Fotos auf der Schalke-Homepage wurden gelöscht. Die Ermittlungen werden noch mehrere Wochen andauern





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