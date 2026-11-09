FC Schalke 04: Niederlage gegen Hoffenheim und schwere Verletzungen vor VfB-Partie

FC Schalke 04 verliert 1:2 bei TSG Hoffenheim, verliert Karius und Gosens schwer. Kapitän Karaman appelliert an Geschlossenheit vor dem Heimspiel am 21. November.

FC Schalke 04 beendet die Länderspielpause mit frustrierender Niederlage. Das Team verliert mit 1:2 bei der TSG Hoffenheim und bleibt weiterhin sieglos. Der Aufsteiger rutscht weiter auf den vorletzten Tabellenplatz ab und muss sich mit zwei schweren Ausfällen auseinandersetzen. Trotz des bitteren Resultats zeigt sich Trainer Miron Muslic von der Mentalität der Mannschaft überzeugt.

Spielverlauf und Fehleranfälligkeit der Königsblauen

Das Spiel im Sinsheimer Stadion vor 28.369 Zuschauern verlief für Schalke 04 besonders schicksalshaft. Rund 10.000 gastierende Fans sorgten für massive Unterstützung bei der TSG. Torhüter Loris Karius beging einen gravierenden Fehler, der Fisnik Asllani zum 0:1-Anschlusstreffer verhalf. Trainer Muslic verteidigte seinen Keeper später entschieden. Er betonte, dass Karius in den letzten 16 Monaten kaum einen Fehler gemacht habe und dieser Patzer als einziger zulässig sei.

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Die Situation verschärfte sich kurz nach der Pause erheblich. Bei einer Rettungsaktion kam es zu einer Kollision zwischen einem gegnerischen Spieler und Karius. Die Stollen des Angreifers trafen den Torhüter unglücklich ins Gesicht. Karius wurde durch Kevin Müller ersetzt. Zudem musste Robert Gosens mit einem Knieverband vom Platz getragen werden. Muslic äußerte die befürchtete schwere Knieverletzung bei Gosens öffentlich.

Verletzungssorgen und fehlende Ersatzkräfte

Die Ausfallliste bei FC Schalke 04 wird durch diese Ereignisse deutlich länger. Robert Gosens war erst vor zwei Wochen nach seinem Zusammenstoß mit Soufiane El-Faouzi zurückgekehrt. El-Faouzi spielte zuvor mit Gesichtsmaske, Gosens mit schwarzem Verband. Nun fallen mit Loris Karius und Robin Gosens zwei weitere Schlüsselspieler aus. Muslic warnte, dass keine Spieler dupliziert werden könnten. Die nächsten Wochen würden daher sehr herausfordernd.

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Kapitän Kenan Karaman appellierte an die Solidarität im Kader. Er betonte, dass das Team als Verein und mit den Fans eng zusammenrücken müsse. Die emotionalen Folgen der vielen Verletzungen werden im Klub spürbar. Muslic selbst sprach von brutalem Widerstand, mit dem die Mannschaft momentan ankämpfen müsse. Er versicherte jedoch, dass die Mannschaft daran wachsen und sich wiederfinden werde.

Ausblick und Hoffnung auf das Heimspiel

Junior Adamus erzielte in der 81. Minute den Anschlusstreffer nach 500 torlosen Minuten im Wettbewerb. Dies reichte jedoch nicht für einen Punktgewinn. Christian Ilzer, Trainer der TSG Hoffenheim, bezeichnete das Spiel als wild und wies darauf hin, dass man als Verlierer vom Platz gehe. Er forderte seine Mannschaft auf, geschlossen zurückzukommen und den Charakter der letzten Saison wiederzulehnen.

FC Schalke 04 blickt nun auf zwei Wochen Vorbereitung bis zum nächsten Pflichtspiel. Trainer Muslic betonte, dass man sich das nötige Quäntchen Glück erarbeiten müsse. Am 21. November erwartet das Team der VfB Stuttgart im heimischen Stadion. Die Fans und der Verein hoffen auf einen Neustart, nachdem die aktuelle Serie von sechs Spielen ohne Sieg besonders belastend ist. Die Mannschaft muss in diesem Heimspiel beweisen, dass sie sich vom Rückschlag erholt hat.