FC Schalke 04 plant Winter-Transfer: Choupo-Moting und Boniface im Fokus der Bundesliga-Clubs

Schalke 04 sondiert Rückkehr von Eric Maxim Choupo-Moting. Zudem gibt es Gerüchte um Victor Boniface, while Union Berlin Verteidiger sucht. Alle Details zu den Transfergerüchten.

Die Transfergerüchte um die Bundesliga-Clubs heizen sich im Winter ein, wobei FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen im Mittelpunkt stehen. Schalke-Chef Dirk Zarko und seine Scouts prüfen aktuell Optionen, um den offensiven Mangel im eigenen Stadion zu beheben. Parallel dazu gibt es signifikante Entwicklungen rund um Victor Boniface und die Abwehr bei Union Berlin.

Eric Maxim Choupo-Moting möglicher Schalke-Rückkehrer

FC Schalke 04 sondiert die Rückholung von Eric Maxim Choupo-Moting, da der Stürmer im Winter ablösefrei zur Verfügung stehen wird. Sein Vertrag bei den New York Red Bulls in der MLS endet im Dezember dieses Jahres. Die Entscheidungsträger in Gelsenkirchen betrachten eine Verpflichtung jedoch eher als langfristige Maßnahme und nicht als kurzfristige Notfalllösung. Diese Haltung erklärt, warum aktuell noch keine formellen Gespräche zwischen dem Verein und dem Spieler führen.

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Der Bedarf auf der Stürmerposition ist bei den Königsblauen dringend. In den bisherigen neun Bundesligapartien erzielten die Schalker lediglich fünf Treffer, was den schlechtesten Wert unter allen 18 Vereinen der Liga darstellt. Im eigenen Stadion, der Veltins-Arena, schaffte man es bisweilen nicht, einen einzigen Treffer zu erzielen. Choupo-Moting, ein 75-facher Nationalspieler Kameruns, könnte daher eine wertvolle Erfahrung in die Offensive bringen.

Die Medienberichte zur Situation sind widersprüchlich. Der Sky-Reporter Dirk Schlarmann behauptete am Mittwoch auf X, dass eine Rückkehr bei Schalke kein Thema sei und der Stürmer diese ausschließe. Sein Kollege Florian Plettenberg hingegen vermeldete zuvor, dass Choupo-Moting sich eine Rückkehr in die Bundesliga durchaus vorstellen könne und seine Karriere nicht beenden wolle.

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Choupo-Moting ist Schalke-04-Anhängern vertraut, da er bereits zwischen 2014 und 2017 für den Verein aktiv war. Nach seinem Abschied zu Stoke City folgten Stationen beim FC Bayern, Paris Saint-Germain und schließlich 2025 zu den New York Red Bulls. In 55 Partien für die US-Mannschaft schoss er insgesamt 22 Tore. Die aktuelle Verfügbarkeit macht ihn zu einer attraktiven, kostenneutralen Option für den Absteiger.

Victor Boniface sucht erneut Leihweg aus Leverkusen

Bei Bayer 04 Leverkusen schiebt der Stürmer Victor Boniface offenbar starken Frust über seine minimale Einsatzzeit. Nach dem Ausfall von Martin Terrier wurde Jonas Hofmann für den Europa-League-Kader nachnominiert, während der 25-Jährige Nigerianer außen vor blieb. Laut Sky-Informationen ist dieser Rückschlag so bitter für Boniface, dass er seine Berater angewiesen hat, im Winter erneut nach einem Leihwechsel zu suchen.

Seine letzte Leihe in der Vorsaison in Bremen endete als Flop. Aufgrund einer langwierigen Verletzung und eines deutlichen körperlichen Rückstands konnte er Werder Bremen nicht helfen. Mittlerweile befindet sich Boniface wieder auf Wettkampfniveau und hat angeblich einige Kilos verloren. Dennoch kam er in der laufenden Bundesliga-Saison bisher erst für insgesamt fünf Minuten zum Einsatz.

Sein Vertrag bei Bayer Leverkusen läuft noch bis zum Sommer 2028. Eine Rückkehr in die Liga könnte ihm jedoch helfen, seine Form und sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Der Verein in Leverkusen steht vor der Frage, ob man den Spieler langfristig plant oder ihm die Möglichkeit gibt, woanders Spielpraxis zu sammeln. Die Situation zeigt, wie knapp die Konkurrenz im Sturm bei den Werkself ist.

Union Berlin sucht Abwehr-Experte angesichts Defizite

Union Berlin muss aufgrund einer äußerst starken Defensive in der Vergangenheit zu den unbequemsten Teams der Bundesliga gehören, doch diese Zeiten sind vorbei. In der laufenden Saison präsentiert sich die Elf als Schießbude der Liga. Der Tabellen-17. hat in den ersten vier Bundesligaspielen 17 Gegentreffer kassiert und damit sogar einen mehr als Tabellenletzte Borussia Mönchengladbach.

Die Sport-Bild berichtet, dass Sportvorstand Horst Heldt in der Länderspielpause reagieren und womöglich auch ins ganz hohe Regal greifen wird. Neben Ex-Werder- und Gladbach-Profi Jannik Vestergaard wird auch der Österreicher David Alaba gehandelt. Beide 34-Jährigen sind aktuell vereinslos und könnten mit ihrer Erfahrung helfen, die defensive Instabilität zu beheben.

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Union benötigt eine Leader-Figur in der Abwehr. Zeno van den Bosch, Felix Uduokhai und Leopold Querfeld sind solide Spieler, jedoch keine klassischen Abwehrchefs. Insbesondere Alaba könnte die Rolle bei all seiner internationalen Erfahrung übernehmen. Der Österreicher hatte in den letzten Jahren mit einigen Verletzungen zu kämpfen, was seine Suche nach einem neuen Arbeitgeber erschwert hat.

Zwar klingt ein Wechsel zu Union auf den ersten Blick nicht wirklich realistisch, jedoch haben die Berliner durchaus ein Faible für große Namen. Immerhin kickte einst Leonardo Bonucci für die Eisernen. Ein Isco-Transfer scheiterte vor wenigen Jahren nur knapp. Alaba wurde jüngst mit Inter Miami in Verbindung gebracht, soll aber eigentlich einen Verbleib in Europa präferieren. Bis jetzt fehlte es jedoch an attraktiven Angeboten.

Weitere Personalien: Jeltsch und Bahoya im Fokus

Neben den offensiven und defensiven Großtransaktionen gibt es auch Entwicklungen bei jüngeren Talenten. Innenverteidiger Finn Jeltsch muss bei seinem aktuellen Verein noch auf seinen großen Durchbruch warten. Das ändert nichts daran, dass der Youngster bereits im Visier von Europas Eliteklubs sein soll und somit einen potenziellen Verkaufsweg darstellt.

Bei Eintracht Frankfurt könnte möglicherweise um Einnahmen in Höhe von 30 Millionen Euro bangen müssen. Dabei geht es um den fest eingeplanten Verkauf von Jean-Matteo Bahoya an Leeds United. Der 21-Jährige ist aktuell an die Engländer verliehen. Bei zehn absolvierten Pflichtspielen greift eine Kaufpflicht in Höhe von eben 30 Millionen Euro laut Bild.

Allerdings ist der Flügelspieler noch weit von dieser Marke entfernt, hat bislang nur drei Partien bestritten. Leeds-Coach Daniel Farke äußerte sich kritisch: "Er muss seinem Spiel etwas mehr Körperlichkeit verleihen. Er muss seine Entscheidungsfindung, seinen Torabschluss und verschiedene Aspekte seines Spiels verbessern." Farke betonte zudem, dass man nicht erwarten könne, dass ein junger Spieler sofort großen Einfluss habe. Sollte die Kaufpflicht nicht greifen, hat Bahoya noch einen Vertrag bis zum Sommer 2029 bei der Eintracht.