FC Schalke 04 sichert sich Loris Karius auch für die kommende Bundesliga-Saison

Der FC Schalke 04 kann in der kommenden Bundesliga-Saison wohl auf Torwart Loris Karius zählen. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano haben der Aufsteiger und der Torwart eine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt.

Der FC Schalke 04 kann in der kommenden Bundesliga -Saison wohl auf Torwart Loris Karius zählen. Laut Transfer -Experte Fabrizio Romano haben der Aufsteiger und der Torwart eine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt.

Details zur Laufzeit und zum Gehalt des Torwarts wurden nicht bekannt gegeben. Bereits am Dienstag hatte 'Sky' von fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen beiden Seiten berichtet. Demnach soll Karius zu den Topverdienern des Klubs aufsteigen, obwohl ihm Angebote aus Italien vorliegen. Karius war einer der Garanten für die überraschend starke Schalker Saison 2024/25, in der er in 30 Liga-Spielen nur 24 Tore kassierte und seinen Kasten 13 Mal sauber hielt.

Der bisherige Vertrag, den Karius im vergangenen Sommer unterschrieben hatte, läuft bis 2027. Vor seinem Engagement bei Schalke war Karius zweieinhalb Monate auf Vereinssuche, ehe er zu Newcastle United wechselte. Dort absolvierte er jedoch in zwei Jahren nur ein Pflichtspiel und war im zweiten Halbjahr 2024 erneut vereinslos. Im Januar 2025 fanden schließlich S04 und Karius zusammen und schrieben eine Erfolgsgeschichte





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