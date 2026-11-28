Trainer Miron Muslic von FC Schalke 04 kritisiert seine Spieler nach der 1:8-Niederlage bei Paderborn scharf und übernimmt die Verantwortung für die Katastrophe.

Der FC Schalke 04 hat im Kellerduell bei Mitaufsteiger Paderborn mit 1:8 eine der schlimmsten Niederlagen in der Vereinsgeschichte hinnehmen müssen. Es handelt sich um die dritthöchste Pleite in der Historie des Traditionsvereins aus der König-Ludwig-Straße. Trainer Miron Muslic hat die klare Ansage gemacht und keine Blatt vor den Mund genommen.

Muslic kritisiert Spieler für mangelnde Verantwortung

Als direkter Kommentar zur Leistung seiner Profis erklärte Miron Muslic, dass er sich schäme. Er forderte auf, dass sich der gesamte Staff, die Trainer und die Spieler als Schalke schämen müssen. Die volle Verantwortung für die Aufstellung, den Matchplan und das Ergebnis trägt der Trainer allein. Es sei höchste Zeit, dass die Spieler endlich eigene Verantwortung übernehmen, was nach Ansicht von Muslic bisher fehlgeschlagen ist.

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Einzig Loris Karius hat durchgehend performt und von Tag eins an positive Leistungen gezeigt. Alle anderen Führungsspieler hingegen haben laut Muslic ihre Pflichten nicht erfüllt. Er vertrat die Auffassung, dass diese Gruppe die Verantwortungsübernahme nicht leisten konnte, was den Unterschied im Spiel ausmachte.

Wirtschaftlicher und sportlicher Aufbau zerstört

Miron Muslic betonte, dass die Mannschaft im Eiltempo und mit Vollgas alles zerstört habe, was sie in eineinhalb Jahren harter Arbeit aufgebaut haben. Diese Kompensation werde jede Woche und jeden Tag geleistet. Irgendwann komme der Punkt, an dem dies nicht mehr fruchtet, egal, was der Staff übernimmt. Diese Entwicklung sei ein ernstes Thema, das angesprochen werden muss, um weitere Rückschritte zu vermeiden.

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Die Trainerpersönlichkeit stand teils regungslos an der Seitenlinie, als es ein Gegentor nach dem anderen hagelte. Bosnier Muslic gab deutliche Einblicke in seine Gefühlslage, da er angab, sich schämen zu müssen und es ihm unglaublich weh zu tun. Er bezeichnete den Vorfall als Verrat am Verein, da die Profis Schalke heute im Stich gelassen haben.

Ausblick auf das Derby gegen Borussia Dortmund

Trotz der massiven Kritik gab Miron Muslic an, dass die Schalke-Profis zumindest in die Nähe des ausverkauften Schalker Blocks gegangen seien. Das kommende Wochenende bringt das Derby gegen Borussia Dortmund. Muslic erklärte, dass die Fans recht haben, egal, was sie sagen. Die Situation sei einfach zu schlimm, als dass sie nicht verdient gewesen sein könnte.

Über das anstehende Derby gegen Borussia Dortmund macht sich der Trainer derzeit keine großen Gedanken. Er schätzt die Lage als nicht gut ein, bedauert dies jedoch zutiefst. Die Niederlage gegen Paderborn hat die Erwartungen und die Moral im Verein grundlegend erschüttert, sodass alle Blicke nun auf die Bewältigung der sportlichen Krise gerichtet sind.