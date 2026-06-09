FC Schalke 04 verlängert mit Stammtorhüter Loris Karius bis 2028

Der FC Schalke 04 hat die Vertragsverlängerung von Torhüter Loris Karius finalized. Karius bleibt bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr und steigt in die Topverdiener-Kategorie auf. Zudem plant Schalke, auch Adil Aouchiche langfristig zu binden.

Der FC Schalke 04 hat einen wichtigen Vertrag abgeschlossen: Torhüter Loris Karius hat sein Arbeitspapier verlängert und wird dem Verein bis 2028 erhalten bleiben, mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Diese Verlängerung sichert die sportliche Stabilität, insbesondere die defensive Stärke, die in der vergangenen Saison maßgeblich zum Aufstieg beitrug. Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hatte bereits im Mai die Verlängerungspläne öffentlich gemacht, und nach nur 19 Tagen ist der Deal nun finalized. Gleichzeitig wird Karius mit dem neuen Kontrakt in die Gehaltsklasse der Topverdiener aufsteigen, mit einem Jahreseinkommen von über einer Million Euro - einer Liga, die bereits Kapitän und Publikumsliebling sowie möglicherweise Stürmer Edin Dzeko angehören.

Dzeko hat ein Angebot vorliegen, wird seine Entscheidung aber erst nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko treffen. Karius' Bedeutung für Schalke geht über seine sportlichen Leistungen hinaus: In 30 Ligaspielen hielt er 13 Mal die Null und zeigte zahlreiche Paraden, die etliche Punkte sicherten. Seine Vertragsverlängerung sendet zudem ein starkes Signal nach innen und außen, dass der Verein auch in der Bundesliga auf Kontinuität setzt.

Persönlich hätte sich Karius, der mit seiner Familie in Italien lebt, durchaus eine Rückkehr nach Italien vorstellen können, entschied sich aber für Schalke, weil er an den Weg und die Entwicklung des Vereins glaubt. Dies unterstreicht die positive Ausstrahlung des Projekts Schalke 04. Neben Karius plant der Verein auch mit Adil Aouchiche eine langfristige Bindung.

Der algerische Mittelfeldspieler, der im Winter kam und einen Marktwert von 3,5 Millionen Euro hat, besitzt aktuell eine Einsatzklausel, die bei 22 Einsätzen in der neuen Saison eine automatische Verlängerung um zwei Jahre auslöst. Schalke möchte jedoch proaktiv handeln und ein "Horror-Szenario" verhindern: Sollte Aouchiche eine überragende Hinrunde spielen und sich anschließend schwer verletzen, wäre eine spätere Verlängerung schwierig.

Daher soll ihm bereits jetzt ein neuer Vertrag angeboten werden, um das vorhandene Potenzial langfristig zu binden und ihn als wertvollen Aktivposten für zukünftige Transfers zu erhalten





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