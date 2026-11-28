Der FC Schalke 04 erleidet bei Paderborn eine 1:8-Niederlage. Trainer Miron Muslic kritisiert scharf die Mannschaft. Er übernimmt die Verantwortung, enttäuscht von den Spielern.

Der FC Schalke 04 hat am Wochenende im Kellerduell gegen den Mitaufsteiger SC Paderborn eine historische Pleite hinnehmen müssen. Das Team unterlag mit 1:8 und kassierte damit die dritthöchste Niederlage in der langen Vereinsgeschichte. Das Spiel wurde zur Zerreißprobe für die aktuelle Personalie und das Vertrauen in die bestehende Mannschaft.

Trainer Muslic kritisiert Führungsspieler scharf

Trainer Miron Muslic zeigte nach dem Debakel keine Gnade für das Team. Er sagte den Spielern direkt, dass sie sich schämen sollten. Diese Scham gelte für die Spieler, den Trainerstab und den Verein als Ganzes. Muslic betonte, dass die Führungsspieler versäumt haben, die Mannschaft zu tragen.

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Er hob dabei eine Ausnahme hervor. Loris Karius hat von Beginn an performt und galt als Ausnahme in dieser schwachen Leistung. Alle anderen Akteure vermieden die Verantwortung, die für ein Comeback notwendig wäre. Dies ist der springende Punkt im aktuellen Kräftemessen.

Zerstörung der aufgebauten Arbeit

Das Spiel gegen Paderborn zerstörte im Eiltempo das, was der Verein in eineinhalb Jahren aufgebaut hat. Jede Woche und jeder Tag der harten Arbeit wurde kompromisslos über den Haufen geworfen. Muslic warnte, dass Kompensationen irgendwann nicht mehr fruchten werden, egal wie viel der Trainerstab übernimmt.

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Der bosnische Trainer stand zeitweise regungslos an der Seitenlinie, als die Gegentore nacheinander einschlugen. Er gab offene Einblicke in seine Gefühle. Die Scham und der Schmerz waren groß. Er fühlte sich von den Profis im Stich gelassen.

Ausblick auf das Derby gegen Dortmund

Am kommenden Wochenende steht das hart umkämpfte Derby gegen Borussia Dortmund an. Fans haben das Recht, ihre Wut und Enttäuschung laut zu äußern. Die Situation ist schlimmer, als viele denken. Die Spieler haben diesen Zustand verdient.

Trainer Muslic macht sich bisher noch keine Gedanken über das kommende Spiel. Er sieht die Lage als nicht gut an. Leider bleibt wenig Hoffnung auf eine schnelle Besserung. Die Mannschaft muss sich erst wiederfinden.