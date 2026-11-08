FC Schalke 04 verliert mit Doppellausfall bei TSG Hoffenheim

FC Schalke 04 verliert 1:2 bei TSG Hoffenheim. Torhüter Karius und Gosens fallen mit Verletzungen aus. Königsblau bleibt sieben Spiele ohne Sieg.

Der FC Schalke 04 hat das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin sowie die Auswärtspartie bei der TSG Hoffenheim am neunten Spieltag der Bundesliga verloren und damit einen wichtigen Schritt nach vorn verpasst. Als Tabellenvorletzter bleibt Königsblau seit sieben Pflichtspielen ohne Sieg und sammelt lediglich sechs Punkte. Das 1:2 (0:2) in Sinsheim markiert einen weiteren Rückschlag für den Aufsteiger, der mit einer schweren Verletzungslast kämpft.

Details zum Spielverlauf und Toren

Das Spiel in der Kraichgau-Arena begann für die Gelsenkirchener vielversprechend, doch ein folgenschwerer Fehler von Torwart Ralf Fährmann sorgte früh für die Wende. Fährmann spielte den Ball bei einem Aufbauversuch direkt auf den Fuß von Fisnik Asllani, der mit einer Bogenlampe zum 0:1 traf. Tim Lemperle erhöhte später auf 0:2. Junior Adamu reduzierte zwar in der 81. Minute, doch der Anschluss reichte nicht für einen Punktgewinn.

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Die TSG Hoffenheim profitierte von der Offensive der Schalker und kontrollierte nach der Führung das Geschehen. Die Gäste konnten den Anfangselauf nicht nutzen, da sie selbst mit Personalengpässen zu kämpfen hatten. Dennoch zeigte die Mannschaft nach dem Rückstand eine starke Reaktion, um den Vorsprung zu halten und den dritten Sieg in Folge einzufahren.

Verletzungen belasten Trainer Miron Muslic

Traurigster Höhepunkt für den FC Schalke 04 war der Ausfall von Schlüsselspielern. Ralf Fährmann musste verletzt die Seite wechseln, nachdem er mit Teamkollege Michael Gosens kollidiert war. Gosens erlitt eine Knieverletzung und wurde gestützt. Diese Doppellast schwächt die Defensive und Offensive gleichermaßen, da Gosens zuletzt erst nach einem Zusammenprall gefehlt hatte.

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Trainer Miron Muslic betonte vor dem Spiel die Dringlichkeit, seine Jungs zurückzubekommen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Die Ausfallliste ist lang und umfasst neben Fährmann und Gosens auch Timo Becker, Janik Bachmann, Adrian Gantenbein, Emil Höjlund, Ron Schallenberg, Moussa Sylla und Maximilian Wöber. Diese Situation erschwert die Taktik und den Spielaufbau erheblich.

Auswirkungen und Perspektiven

Der Verlust gegen die TSG Hoffenheim vertieft die Krise bei Schalke 04. Die Mannschaft rangiert weiterhin am unteren Tabellenende und muss dringend Erfolge verbuchen, um den Abstiegskampf zu stabilisieren. Die lange Durststrecke ohne Sieg drückt auf die Moral und die psychologische Verfassung der Spieler.

Für die TSG Hoffenheim bedeutet der Sieg einen wichtigen Schritt nach oben auf den neunten Tabellenplatz. Die Mannschaft zeigte sich robust und nutzte die Chancen effizient. Besonders die Stärken im Sturm, vertreten durch Asllani und Lemperle, trugen zum Erfolg bei. Die weitere Entwicklung in der Bundesliga wird zeigen, ob Schalke die Talfahrt stoppen kann oder ob Hoffenheim an dieser Form festhält.