FC Schalke 04 verschärft Regeln für Dauerkarteninhaber - Wer zu selten kommt, verliert seinen Platz

Der FC Schalke 04 informiert seine Dauerkarteninhaber über Änderungen der Ticket-AGB. Künftig wird die Geringnutzung von Saisonkarten strenger geahndet. Wer zu wenige Heimspiele besucht, riskiert seinen Stammplatz. Auch andere Bundesligisten wie Borussia Dortmund verschärfen ihre Regeln.

Der FC Schalke 04 hat seine Dauerkarten inhaber über Änderungen der Ticket-AGB informiert. Die Neuerungen treten zur kommenden Saison in Kraft und betreffen vor allem das Thema Geringnutzung .

Wer seine Dauerkarte nur selten nutzt, riskiert den Verlust seines reservierten Stammplatzes in der Veltins-Arena. Der Verein reagiert damit auf eine lange diskutierte Problematik und möchte die hohe Nachfrage nach Eintrittskarten besser bedienen. Die Regelung sieht vor, dass die Nutzung einer Dauerkarte anhand der tatsächlichen Anwesenheit bei Heimspielen gemessen wird. Dabei zählt es als Nutzung, wenn der Karteninhaber die Karte an einen Dritten weitergibt.

Wer jedoch ohne Angabe von Gründen fernbleibt, sammelt Fehlzeiten. Überschreitet die Anzahl der Fehlzeiten eine noch nicht genau definierte Grenze, verfällt der Anspruch auf den Stammplatz. Der Club betont, dass es nicht darum gehe, Gelegenheitsfans zu bestrafen, sondern sicherzustellen, dass die begehrten Plätze von Menschen genutzt werden, die regelmäßig kommen. Hintergrund ist die enorme Nachfrage nach Dauerkarten.

In der abgelaufenen Saison wurden rund 40.000 Dauerkarten verkauft, die Warteliste ist lang. Vor dem entscheidenden Spiel gegen einen noch nicht genannten Gegner gab es skurrile Angebote, um Karten zu ergattern. Mit der neuen Regel will Schalke verhindern, dass sich Fans auf ihren Plätzen ausruhen und diese ungenutzt bleiben.

Ähnliche Maßnahmen gibt es bereits bei anderen Bundesligisten: Werder Bremen und RB Leipzig setzen sie um, Borussia Dortmund plant für die neue Saison ebenfalls strengere Kontrollen mit einer Anwesenheitspflicht bei 14 von 17 Heimspielen. Die Reaktionen der Fans sind gemischt. Viele begrüßen die Initiative, da sie die Chancen für treue Anhänger auf Karten verbessert. Andere kritisieren die Bürokratie und befürchten, dass kurzfristige Verhinderungen nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Der FC Schalke 04 verspricht jedoch eine faire Umsetzung und wird die Details in den kommenden Wochen kommunizieren. Fest steht: Die Zeiten der ungenutzten Dauerkarten sind auf Schalke gezählt





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