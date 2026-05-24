FC St. Gallen gewinnt das Pokalfinale in der Schweiz mit 3:0 und sichert sich nach 57 Jahren den Pokal. Der Trainer Enrico Maaßen, 42, ist der Vater des Erfolges. Gegen Stade Lausanne setzte Coaches als klarer Favorit den Zweitligisten von Beginn an unter Druck. Kurz vor der Pause verlor Torhüter Watkowiak den Ball und fliegt mit Rot vom Platz. Maaßen musste umbauen. Nimmt Feldspieler Alessandro Vogt vom Platz und bringt Ersatztorhüter Lawrence Ati-Zigi. Der Underdog kommt gut aus der Pause. Testet mehrfach den Ersatztorhüter aus St. Gallen. Doch nach einem Videobeweis wird St. Gallen ein Strafstoß zugesprochen, den Lukas Görtler platziert zum 2:0 verwandelt. In der Nachspielzeit beweist Trainer Maaßen ein goldenes Händchen. Er bringt mit Christian Witzig eine frische Kraft, die nach wenigen Sekunden zum 3:0 Endstand trifft. Nicht nur der FC St. Gallen schreibt mit dem Pokalsieg Geschichte, sondern auch ihr Trainer Maaßen. Für den 42-Jährigen ist es der erste große Titel. Seit 2024 ist er Trainer beim Nordschweizer Klub. Vorher war Maaßen ein Jahr Cheftrainer beim FC Augsburg. Mit dem Bundesligisten gelang ihm der Last-Minute-Klassenerhalt, ehe dann nach wenigen Monaten im Oktober 2023 der Rausschmiss folgte.

FC St. Gallen gewinnt das Pokalfinale in der Schweiz mit 3:0 gegen Stade Lausanne und sichert sich nach 57 Jahren den Pokal. Der Trainer Enrico Maaßen , 42, ist der Vater des Erfolges.

Gegen Stade Lausanne setzte Coaches als klarer Favorit den Zweitligisten von Beginn an unter Druck. Kurz vor der Pause verlor Torhüter Watkowiak den Ball und fliegt mit Rot vom Platz. Maaßen musste umbauen. Nimmt Feldspieler Alessandro Vogt vom Platz und bringt Ersatztorhüter Lawrence Ati-Zigi.

Der Underdog kommt gut aus der Pause. Testet mehrfach den Ersatztorhüter aus St. Gallen. Doch nach einem Videobeweis wird St. Gallen ein Strafstoß zugesprochen, den Lukas Görtler platziert zum 2:0 verwandelt. In der Nachspielzeit beweist Trainer Maaßen ein goldenes Händchen.

Er bringt mit Christian Witzig eine frische Kraft, die nach wenigen Sekunden zum 3:0 Endstand trifft. Nicht nur der FC St. Gallen schreibt mit dem Pokalsieg Geschichte, sondern auch ihr Trainer Maaßen. Für den 42-Jährigen ist es der erste große Titel. Seit 2024 ist er Trainer beim Nordschweizer Klub.

Vorher war Maaßen ein Jahr Cheftrainer beim FC Augsburg. Mit dem Bundesligisten gelang ihm der Last-Minute-Klassenerhalt, ehe dann nach wenigen Monaten im Oktober 2023 der Rausschmiss folgte





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