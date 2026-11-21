FC St. Pauli gewinnt nach vier Spielen ohne Sieg das Top-Spiel in der Bundesliga. Tore durch Niang und Ando sichern den dritten Saisonsieg gegen Bochum am Millerntor.

Der FC St. Pauli hat das Top-Spiel im Millerntor-Stadion mit einem klaren 2:0-Erfolg gegen den VfL Bochum für sich entschieden. Mit diesem Resultat beendet die Hamburger-Truppe unter Trainer Marcel Rapp eine Phase von vier Spielen ohne Sieg, die zuletzt mit zwei Niederlagen geendet hatte. Durch diesen Erfolg knüpfen die Kiezkicker wieder an die oberen Tabellenregionen an und feiern ihren dritten Saisonsieg im heimischen Stadion.

Frühe Tore entscheiden Spiel für St. Pauli

Trainer Marcel Rapp setzt bei diesem wichtigen Duell auf eine umgestellte Startelf, die auf drei Änderungen basiert. Für den nach seiner Roten Karte gegen Magdeburg für zwei Spiele gesperrten Louis Oppie sowie die Ersatzbankspieler Mathias Rasmussen und Connor Metcalfe kommen Tomoya Ando, Marcus Mathisen und Youssoupha Niang zum Einsatz. Die Strategie geht auf, als Youssoupha Niang bereits nach nur 172 Sekunden zum entscheidenden Schlag ausholt. Nach einer Flanke von Eric Smith köpelt der Leihspieler aus Köln die Kugel im Tor unter und bringt den FC St. Pauli in der dritten Minute mit 1:0 in Führung.

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Das Spiel scheint zunächst klar zu laufen, doch drei Minuten später verpasst der Japaner Tomoya Ando eine perfekte Chance, die Führung zu verdoppeln. Dabei steht er völlig freistehend vor dem VfL-Tor, scheitert jedoch am Keeper des VfL Bochum. Für den VfL ist dies ein verpasstes Signal, um den Rückstand schnell zu überwinden, bevor die Partie weiter eskalieren könnte.

VfL Bochum dominiert Mittelphase knapp

Plötzlich ändert sich die Dynamik auf dem Platz, als der VfL Bochum beginnt, das Spiel besser zu gestalten. Die Kiezkicker haben in dieser Phase erhebliches Glück, da sie ihre Führung knapp verteidigen. In der 26. Minute wird Mathias Rasmussen von Arkadiusz Pyrka am Trikot gezupft, verzieht seinen Schuss aber übers Tor, woraufhin der Schiedsrichter keinen Elfmeter pfift. Zudem trifft der VfL-Stürmer in der 30. Minute den Innenpfosten.

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Der Keeper Ben Voll muss im zweiten Durchgang nochmals zwei Male entscheidend eingreifen. Zunächst pariert er in der 38. Minute einen Schuss von Rasmussen und in der 40. Minute rettet er vor Taz. Dass die Halbzeit-Führung dennoch für den FC St. Pauli steht, wirkt auf Betrachter oft schmeichelhaft, da der Gegner Druck gemacht hat. Die Defensive bleibt aber stabil genug, um nicht noch einmal in Gefahr zu geraten.

Nach Pause zweiter Blitz beendet Hoffnung

Nur 96 Sekunden nach dem Wiederanpfiff gibt es den zweiten St. Pauli-Blitz, der die Hoffnung des VfL Bochum endgültig dämpft. Youssoupha Niang scheitert zunächst an Keeper Horn, aber Tomoya Ando ist zur Stelle und netzt den Ball über den rechten Innenpfosten ein. Damit steht es 2:0 in der 47. Minute. Dieser Treffer sorgt für Unmut bei einigen Bochumer Fans, die mit Pyros für eine zweiminütige Unterbrechung des Spiels sorgen.

Trotz der emotionalen Ausschreitungen bleibt der FC St. Pauli weiter im Vorwärtsgang. Das Team lässt den VfL Bochum jedoch lange am Leben, da Siegtore ausbleiben. In der 54. Minute verpasst Niang erneut, und Ceesay scheitert in der 65. sowie 69. Minute an der Verwandlung. Der VfL versucht in der Schlussphase, nochmals Dampf aufzubauen, doch die Abwehr von St. Pauli bleibt diesmal fehlerfrei.

Null Serie und Jubel am Millerntor

Die defensive Stabilität von Ben Voll und der Mannschaft sorgt dafür, dass die Null bis zum Schluss gehalten wird. Das Ergebnis bedeutet für den FC St. Pauli den dritten Heimsieg der Saison und einen wichtigen Punktgewinn in der Tabelle. Die Abwehrleistung, unterstützt durch die frühen Tore, entschärft die angespannte Situation nach der Sieglosen Serie. Die Spieler feiern mit den Fans das verdiente Ergebnis.

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Einzelbewertungen unterstreichen die teamorientierte Leistung. Ben Voll bekommt die Note 3, während Tomoya Ando mit 2 die beste Bewertung erhält. Auch Marcus Mathisen, Eric Smith, Arkadiusz Pyrka und Kei Fujita zeigen starke Leistungen mit der Note 3. Die Angreifer Hrgota und Ceesay bleiben ebenfalls stabil im Bereich der Note 3, während Einwechselspieler wie Ahlstrand ebenfalls gute Ansätze zeigen. Das Spiel endet mit einem deutlichen Sieg für die Hamburger.