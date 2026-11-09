FC St. Pauli entlässt Trainer Tim Walter nach elf Spielen

Der FC St. Pauli hat Tim Walter als Cheftrainer entlassen. Nach nur einem Sieg aus elf Spielen übernimmt Mitch Kniat das Amt. Ein Überblick über die Hintergründe und den neuen Trainer.

Die Kiel Sportvereinigung (KSV) hat am Montagnachmittag in ihrer turnusmäßigen Sitzung der Kündigung von Cheftrainer Tim Walter zugestimmt. Damit endet die Amtszeit des 40-Jährigen beim Erstligisten nach lediglich einem Erfolg aus den zurückliegenden elf Pflichtspielen. Der Aufsichtsrat bestätigte diesen Schritt formal, was den Trainer sofort von seinen Aufgaben entbindet und die sportliche Zukunft des Vereins neu bestimmt.

Sportliche Misere und Tabellenlage

Der direkte Auslöser für die Trennung war die anhaltende Serie ohne Siege, die sich negativ auf die Position im Wettbewerb auswirkte. Tim Walter konnte in der aktuellen Phase nur einen einzigen Sieg verbuchen, während die restlichen zehn Begegnungen unentschieden oder als Niederlage endeten. Diese Bilanz reichte nicht aus, um die sportliche Stabilität im Kader und im Vorstand zu gewährleisten, was zur finalen Entscheidung führte.

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Nachfolger steht bereits fest

Bereits im Anschluss an die Personalentscheidung wurde bekannt, dass mit Mitch Kniat ein neuer Cheftrainer für das Team ausgewählt wurde. Der 40-Jährige kommt vom arbeitslosen Trainerstuhl des Bundesligisten Arminia Bielefeld, dessen Geschäft er bis zum Sommer geleitet hatte. Die Vereinsführung bewertete ihn als Kandidaten, der sowohl in der sportlichen Vision als auch in der finanziellen Planung perfekt in das Anforderungsprofil der KSV passt.

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Vergangene Erfolge und Vertragslaufzeit

Tim Walter war erst im Februar desselben Jahres auf den Stuhl der Kieler zurückgekehrt und trat die Nachfolge von Marcel Rapp an. In seiner vorherigen Amtszeit hatte er die Mannschaft erfolgreich vor dem Abstieg bewahrt und den Klassenverbleib gesichert. Sein ursprünglich geschlossener Vertrag lief noch bis zum Sommer 2027, was die vorzeitige Auflösung als besonderen Eingriff in die Planungen des Vereins kennzeichnet.

Kontext und weitere Entwicklungen

Die Situation im deutschen Profifußball zeigt zudem, dass Trainerwechsel kein isoliertes Phänomen sind. Andere Clubs wie der FC Schalke 04 oder der VfL Osnabrück standen bereits vor ähnlichen Herausforderungen. Christian Tietz musste bei Schalke frühzeitig gehen, woraufhin Lars Barlemann interimistisch die Geschäfte übernahm, bevor auch dort neue Weichen gestellt wurden. Die KSV nutzt diese Klarheit nun, um unter Mitch Kniat einen frischen Impuls zu setzen und die Ergebnisse ab der nächsten Spielperiode zu verbessern.