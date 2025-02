FC St. Pauli erreicht Genossenschafts-Meilenstein: 20 Millionen Euro gezeichnet

Der FC St. Pauli hat als erster Profiklub in Deutschland ein Genossenschaftsmodell gestartet. Mit dem Erreichen der 20-Millionen-Euro-Marke können die Genossenschaftsmitglieder die Mehrheit am Millerntor kaufen. Präsident Oke Göttlich sieht es als Erfolg der demokratischen Mitbestimmung und Mitverantwortung.

Im Herbst startete der FC St. Pauli als erster Profiklub sein Genossenschaft smodell. Am Mittwoch verkündete der Aufsteiger, einen Meilenstein erreicht zu haben: 16.000 Menschen haben Anteile in Höhe von 20 Millionen Euro gezeichnet. Mit dem Knacken der 20-Millionen-Marke hat der Kiez-Klub eine ganz wesentliche Zahl erreicht. Mehr als 16.000 Menschen sind mittlerweile Mitglied in der FCSP eG geworden und haben Anteile im Gesamtwert von über 20 Millionen Euro gezeichnet.

Damit kann die Genossenschaft wie geplant die Mehrheit am Millerntor kaufen, verkündet Genossenschaftsvorstand Andreas Borcherding stolz. Hintergrund: Der Plan, die Mehrheitsbeteiligung am Stadion zu übernehmen, war erst ab 20 Millionen Euro möglich. Auch deshalb sagt Präsident Oke Göttlich: „Die Genossenschaft ist eine Erfolgsgeschichte. Wir sind unglaublich glücklich über das Vertrauen und die großartige Unterstützung.“ Der Musikunternehmer hatte die Gründung einer Genossenschaft im Herbst letzten Jahres unter die Überschrift 'Ein anderer Fußball und eine andere Finanzierung ist möglich' gestellt - nach drei Monaten sieht er sich nun bestätigt: „Damit zeigen wir, dass ein solidarisches Modell, das auf Mitbestimmung setzt, erfolgreich sein kann.





