FC St. Pauli Erreicht Meilenstein im Ausbau des Trainingsgeländes

Der FC St. Pauli hat einen wichtigen Schritt in Richtung des lang ersehnten Ausbaus seines Trainingsgeländes an der Kollaustraße gemacht. Ein Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Hamburg ermöglicht dem Verein, die Fläche für 60 Jahre zu nutzen und zu bebauen. Der Ausbau soll das Trainingsgelände auf Erstliganiveau bringen und die Zukunft des Vereins sichern.

FC St. Pauli hat eine wichtige Meilenstein in seinem langjährigen Projekt zur Erweiterung des Trainingsgelände s an der Kollaustraße erreicht. Nach jahrelangen Verhandlungen mit der Stadt Hamburg konnte ein Erbbaurecht svertrag mit dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) geschlossen werden. Dieser Vertrag ermöglicht dem Verein, die Fläche für 60 Jahre zu nutzen und zu bebauen, mit einer Option zur Verlängerung bis 2110.

Der Verein betont, dass die Realisierung des bis zu 30 Millionen Euro teuren Projektes noch viel Arbeit und finanzielle Mittel erfordere. Präsident Oke Göttlich und Vize-Präsident Jochen Winand, der für den Ausbau verantwortlich ist, bedanken sich bei allen Beteiligten für die bisherige Zusammenarbeit und betonen die Bedeutung dieses Schritts für die Zukunft des Vereins. St. Paulis Trainingsgelände soll in mehreren Bauabschnitten modernisiert werden. Geplant ist der Bau von sieben neuen Trainingsplätzen und drei Funktionsgebäuden, die den Verein auf Erstliganiveau bringen sollen. Der Ausbau ermöglicht es dem Verein, das Leistungszentrum der Profis und das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) zusammenzuführen und den Anforderungen des Wettbewerbs gerecht zu werden. Finanzsenator Andreas Dressel und die stellvertretende Bezirksamtsleiterin Eimsbüttel Sonja Böseler begrüßen das Projekt und seine positive Wirkung auf den Verein und die Sportstadt Hamburg





