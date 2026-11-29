Nach dem Zweitligaspiel zwischen Dresden und dem FC St. Pauli Hamburg kam es zu einer Polizeikontrolle von unter Verdacht geratenen Dynamo-Ultras.

Nach dem Zweitligaspiel zwischen Dresden und dem FC St. Pauli Hamburg kam es zu einer Polizeikontrolle von unter Verdacht geratenen Dynamo-Ultras. Dass Fußballfans vor dem Besuch im Stadion von Ordnern und Ordnerinnen gefilzt werden, ist nichts Neues.

Persönlich wundert es einen immer, wenn dann doch wieder Dutzende Bengalos angezündet werden: Ja, hat denn da niemand kontrolliert? Oder gelten für Ultras schon beim Eintritt andere Regeln? Wie dem auch sei: Was am Samstagabend in Dresden nach dem 2:1 gegen ausgerechnet dem FC St. Pauli geschah, hat man so wahrscheinlich auch noch nie erlebt.

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Die Polizei veranstaltete beim Ausgang aus dem Stadion eine „Großrazzia“, die sich besonders gegen die Gruppierung „Ultras Dynamo“ richtete; Verdacht: Bildung oder Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Was dabei müde herauskam: vier Haftbefehle. So kennt man die Polizei: sehr viel Aufwand, sehr wenig Ertrag. Aber Moment, sind die Ultras jetzt schon sowas wie eine Mafia?